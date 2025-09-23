Kiderült a királyi család legféltetteb titka! II. Erzsébet királynő ezt gondolta igazából Meghan Markle-ről

Meghan Markle és a brit király család viszonya távolról sem volt felhőtlen. Harry herceg felesége több interjúban is elmarasztalóan nyilatkozott az uralkodócsaládról, akik gyakorlatilag kitaszították őket a soraikból. Nyílt titok, hogy a megboldogult II. Erzsébet királynő sem repesett az örömtől, mikor megtudta, unokája feleségül veszi az elvált, amerikai, félvér színésznőt.
Egy bennfentes tálalt ki most egy brit bulvárlapnak, elárulva, hogy a mindig jószívű II. Erzsébet a 2022 szeptemberében bekövetkezett halála előtt nem sokkal, hogyan méltatta a családba beházasulandó nőt. Egyetlen, nem épp hízelgő szóval illette őt.
„Idegen is volt a néhai Királynőtől egy olyan szót hallani, mint hogy »gonosz«, mikor Meghanról beszélt. De átlátott rajta. Megdöbbentő volt ezt hallani, a földkerekség legmegbocsátóbb nőjétől” – fogalmazott a bennfentes, majd hozzátette:
A vacsora előtti italfogyasztásnál egy kis csoport beszélgetett az uralkodóval, aki úgy fogalmazott, hogy Harry találkozása Meghannal teljes katasztrófa, és gonosznak nevezte őt.
Később, a hírhedt Oprah-interjúban Meghan úgy fogalmazott: a királynő nagyon kedves volt vele, még egy gyémánt fülbevalót, és hozzá passzoló nyakláncot is kapott tőle…
Harry és Meghan megítélése az elmúlt években nem sokat javult a brit királyi család rajongói körében, és új otthonukban, Kaliforniában sem aratnak osztatlan sikert. A hétvégén hónapok óta először jelentek meg együtt nyilvános rendezvényen, egy jótékonysági koncerten vettek részt. Látva megjelenésüket, sokan elismerték, hogy sugárzik róluk a szerelem, bár akadtak bőven véleményezők, akiket nem győztek meg:
„Nem kell folyton fogdosnod Harryt, senki másnak nem kellene” – címezte egy kommentelő epésen Meghannak, míg mások szerint süt róluk, hogy mérgező személyiségek.
