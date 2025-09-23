Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kiderült a királyi család legféltetteb titka! II. Erzsébet királynő ezt gondolta igazából Meghan Markle-ről

Kiderült a királyi család legféltetteb titka! II. Erzsébet királynő ezt gondolta igazából Meghan Markle-ről

Meghan
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 12:30
II. Erzsébet királynőMeghan MarkleHarry herceg
II. Erzsébet királynő békés természet, mégis durva szóval illette unokája feleségét. Meghan másképp emlékszik a kapcsolatukra...
mkb
A szerző cikkei

Meghan Markle és a brit király család viszonya távolról sem volt felhőtlen. Harry herceg felesége több interjúban is elmarasztalóan nyilatkozott az uralkodócsaládról, akik gyakorlatilag kitaszították őket a soraikból. Nyílt titok, hogy a megboldogult II. Erzsébet királynő sem repesett az örömtől, mikor megtudta, unokája feleségül veszi az elvált, amerikai, félvér színésznőt.

meghan és ii. erzsébet királynő
Meghan és II. Erzsébet királynő kapcsolata nem volt felhőtlen... (Fotó: AFP)

„Gonosznak nevezte őt”

Egy bennfentes tálalt ki most egy brit bulvárlapnak, elárulva, hogy a mindig jószívű II. Erzsébet a 2022 szeptemberében bekövetkezett halála előtt nem sokkal, hogyan méltatta a családba beházasulandó nőt. Egyetlen, nem épp hízelgő szóval illette őt.

Idegen is volt a néhai Királynőtől egy olyan szót hallani, mint hogy »gonosz«, mikor Meghanról beszélt. De átlátott rajta. Megdöbbentő volt ezt hallani, a földkerekség legmegbocsátóbb nőjétől – fogalmazott a bennfentes, majd hozzátette:

A vacsora előtti italfogyasztásnál egy kis csoport beszélgetett az uralkodóval, aki úgy fogalmazott, hogy Harry találkozása Meghannal teljes katasztrófa, és gonosznak nevezte őt.

Később, a hírhedt Oprah-interjúban Meghan úgy fogalmazott: a királynő nagyon kedves volt vele, még egy gyémánt fülbevalót, és hozzá passzoló nyakláncot is kapott tőle…

Ami után Meghan Markle és Harry herceg bejelentették az eljegyzésüket, a sussex-i hercegné abbahagyta a színészkedést
Harry és Meghan 2016 végén vállalta nyilvánosság előtt a kapcsolatát (Fotó: PA / Northfoto)

Meghan és Harry megosztóak még mindig

Harry és Meghan megítélése az elmúlt években nem sokat javult a brit királyi család rajongói körében, és új otthonukban, Kaliforniában sem aratnak osztatlan sikert. A hétvégén hónapok óta először jelentek meg együtt nyilvános rendezvényen, egy jótékonysági koncerten vettek részt. Látva megjelenésüket, sokan elismerték, hogy sugárzik róluk a szerelem, bár akadtak bőven véleményezők, akiket nem győztek meg:

Nem kell folyton fogdosnod Harryt, senki másnak nem kellene” – címezte egy kommentelő epésen Meghannak, míg mások szerint süt róluk, hogy mérgező személyiségek.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu