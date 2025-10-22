Szerződések és kiskapuk: Károly király tehetetlen András herceggel szemben

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 21:00
Károly király gyorsan kirakta Harryt és Meghant a királyi birtokukról. Ezzel ellentétben öccse, András herceg továbbra is fényűző windsori otthonában él, dacára a botrányoknak. Most fény derült arra, hogy pontosan mi áll a kettős mérce mögött.
Noha András herceg kijelentette, hogy többé nem használja a York hercege címet, továbbra is birtokol egy pompás kastélyt a Windsor Great Parkban.

Szinte lehetetlen kilakoltatni András herceget.
Szinte lehetetlen kilakoltatni András herceget. Fotó: AFP

Nem tudni, hogy fog fizetni András herceg, de ennek ellenére nem lakoltatják ki

A 7 hálószobás Royal Lodge András otthona volt azóta, hogy nagyanyja elhunyt, és a király öccse átvette a bérleti jogot. Széles körben ismert, hogy Károly király már egy ideje próbálja rávenni öccsét, hogy költözzön ki a fényűző otthonból, de eddigi próbálkozásai hiábavalónak bizonyultak. András semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy elhagyná a birtokot, ahol továbbra is volt feleségével, Sarah Fergusonnal él, annak ellenére, hogy újabb jelentések szerint évek óta alig fizet bérleti díjat.

András 2003-ban írt alá egy 75 éves bérleti szerződést a történelmi ingatlanra, 1 millió fontért (közel 450 millió Ft). Azonban a nyilvánosságra hozott szerződés szerint a megállapodás csupán annyit ír elő, hogy egy borsszemnyi bérleti díjat kell fizetnie, ha egyáltalán követelik tőle.

Abban az esetben, ha András beleegyezne a bérlet felmondásába, akkor a Crown Estate, az az a brit királyi birtokkezelő, akitől a bérleti jogot megvásárolta, 558 000 fontot (25 millió Ft) lenne köteles fizetni neki. Az szerződés szerint egy kisebb összeget kell csupán a ház felújítására költeni, és 2078-ig az ő használatában van az egész.

Jelenleg nem világos, hogy András miként fedezi a 30 szobás kastély fenntartási költségeit, mivel úgy tudni, nem kapott jelentős örökséget sem az édesanyjától, a néhai királynőtől. Amíg II. Erzsébet élt, fia évi 1 millió fontot kapott tőle, ám Károly király ezt a juttatást megszüntette.

Kettős mérce vagy csak nagyban eltérő szerződés?

A bérleti szerződés sajátos jellege miatt Andrást nem lehet kényszeríteni a kiköltözésre ellentétben Harryvel és Meghannal, akik esetében Károly hasonló akadályba nem ütközött.

Harry és Meghan a Frogmore Cottage bérleti jogát II. Erzsébet királynőtől kapták házasságkötésük után, de 2023-ban, nem sokkal Harry Tartalék című, botrányos könyvének megjelenése után vissza kellett adniuk a kulcsokat. A pár 2,4 millió fontot (kicsivel több mint 1 milliárd Ft) fizetett vissza a Sovereign Grantből, az uralkodói támogatásból származó pénzből, amit a birtok felújítására költöttek, miután lemondtak az aktív királyi státuszukról és elhagyták az Egyesült Királyságot. Mindezek ellenére sokak számára különösnek tűnik, hogy a családon belüli konfliktus közepette Harry és Meghan elvesztették királyi otthonukat, míg András megőrizhette a sajátját.

A válasz arra, hogy miért volt olyan könnyű Károlynak Harryt és Meghant kilakoltatni a bérleti szerződés típusában rejlik. 2022 márciusában, egy évvel a kilakoltatásuk előtt, jelentették be, hogy a Sussex hercege és hercegnéje megújította a Frogmore Cottage bérlését, amelyet 2019-es beköltözésükkor kaptak meg. Ez arra utal, hogy az ő szerződésük rövidebb időre szólt, mint Andrásé.

Noha a pár nem tervezett teljes mértékben visszaköltözni az Egyesült Királyságba, szerettek volna megtartani egy biztonságos bázist Harry szülőhazájában, és a Frogmore ennek tökéletesen megfelelt. Ezt az otthont használták is, egészen a kilakoltatásukig, amely állítólag napokkal Harry könyvének megjelenése után történt.

A Tartalékban András herceg elleni vádakról is írt, és arról, hogy a király öccse bizonyos ideig megtarthatta biztonsági védelmét, noha a vádak súlyosak voltak, ez pedig éles ellentétben állt a sussexi házaspárt érintő gyors intézkedéssel - írta a Mirror.

 

