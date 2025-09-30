Kiderült, milyen ajándékot adott Harry herceg az édesapjának – de egy nagyon fontos dolog hiányzik

19 hónapig nem találkozott személyesen Harry herceg és édesapja, III. Károly király, de a sussexi herceg legutóbbi Egyesült Királyságba tett látogatásakor végre sor került a régóta várt újraegyesülésre.

Harry herceg nem érkezett üres kézzel apjához Fotó: Amy Katz / Northfoto

Megható ajándékkal érkezett Harry herceg apja számára

Harry a Clarence Házba, a király londoni rezidenciájára ment, ahol kevesebb mint egy órát töltött édesapjával beszélgetve. A találkozón még ajándékcsere is történt, ugyanis a herceg Kaliforniából hozott egy személyes meglepetést a királynak.

A herceg szóvivője megerősítette, hogy Harry egy bekeretezett fényképet adott át, amelyen a két sussexi gyermek, a 6 éves Archie herceg és a 4 éves Lilibet hercegnő szerepelnek, őket az uralkodó 2022 óta nem látta. Ugyanakkor a herceg és Meghan hercegné nem szerepeltek a képen, amit Harry szóvivője is külön hangsúlyozott.

Az eredeti beszámolóban még az szerepelt, hogy a sussexi páros is rajta vannak a képen, valamint hogy Harry szerint a találkozó inkább hivatalos volt, mint családias. A herceg képviselője azonban azonnal reagált, és erős közleményt adott ki.

A hercegnek a találkozó hangulatára vonatkozó állítólagos nyilatkozata hamis. Az idézetek teljes kitalációk, amelyeket feltételezhetően olyan források tápláltak, akik célja az apa és fia közötti kibékülés akadályozása. Valószínűleg ugyanezek a források szivárogtatták ki azt is, hogy ajándékcsere történt. Bár szerettük volna, ha ezek a részletek privátak maradnak, a tisztánlátás érdekében megerősíthetjük, hogy valóban egy bekeretezett fénykép került átadásra, de ezen nem szerepelt a herceg és a hercegné

- olvasható a nyilatkozatban, amit a jelentések szerint a palota zavarodottan és szomorúan fogadott.

Többször is meglátogatja családját a tervek szerint a sussexi herceg

A hírek szerint Harry a jövőben évente többször is vissza szeretne térni az Egyesült Királyságba, hogy továbbra is együtt dolgozzon a számára fontos jótékonysági ügyeken, valamint hogy magánemberként találkozzon családjával. A herceg külön kihangsúlyozta, hogy az elkövetkező évben az édesapjára kell helyeznie a hangsúlyt.