Kiderült, milyen ajándékot adott Harry herceg az édesapjának – de egy nagyon fontos dolog hiányzik

19 hónapig nem találkozott személyesen Harry herceg és édesapja, III. Károly király, de a sussexi herceg legutóbbi Egyesült Királyságba tett látogatásakor végre sor került a régóta várt újraegyesülésre.
Harry a Clarence Házba, a király londoni rezidenciájára ment, ahol kevesebb mint egy órát töltött édesapjával beszélgetve. A találkozón még ajándékcsere is történt, ugyanis a herceg Kaliforniából hozott egy személyes meglepetést a királynak.
A herceg szóvivője megerősítette, hogy Harry egy bekeretezett fényképet adott át, amelyen a két sussexi gyermek, a 6 éves Archie herceg és a 4 éves Lilibet hercegnő szerepelnek, őket az uralkodó 2022 óta nem látta. Ugyanakkor a herceg és Meghan hercegné nem szerepeltek a képen, amit Harry szóvivője is külön hangsúlyozott.
Az eredeti beszámolóban még az szerepelt, hogy a sussexi páros is rajta vannak a képen, valamint hogy Harry szerint a találkozó inkább hivatalos volt, mint családias. A herceg képviselője azonban azonnal reagált, és erős közleményt adott ki.
A hercegnek a találkozó hangulatára vonatkozó állítólagos nyilatkozata hamis. Az idézetek teljes kitalációk, amelyeket feltételezhetően olyan források tápláltak, akik célja az apa és fia közötti kibékülés akadályozása. Valószínűleg ugyanezek a források szivárogtatták ki azt is, hogy ajándékcsere történt. Bár szerettük volna, ha ezek a részletek privátak maradnak, a tisztánlátás érdekében megerősíthetjük, hogy valóban egy bekeretezett fénykép került átadásra, de ezen nem szerepelt a herceg és a hercegné
- olvasható a nyilatkozatban, amit a jelentések szerint a palota zavarodottan és szomorúan fogadott.
A hírek szerint Harry a jövőben évente többször is vissza szeretne térni az Egyesült Királyságba, hogy továbbra is együtt dolgozzon a számára fontos jótékonysági ügyeken, valamint hogy magánemberként találkozzon családjával. A herceg külön kihangsúlyozta, hogy az elkövetkező évben az édesapjára kell helyeznie a hangsúlyt.
Korábban a BBC-nek arról beszélt, hogy apja nem kommunikált vele, miközben folyamatban volt a Belügyminisztériummal szembeni jogi vitája. Ebben Harry azt próbálta elérni, hogy visszakapja automatikus rendőri védelmét, amikor az Egyesült Királyságban tartózkodik. Kérelme végül sikertelen volt, így jelenleg egyedi biztonsági megoldást alkalmaznak, és minden alkalommal külön döntés születik arról, hogy kap-e rendőri védelmet vagy sem - írta a Mirror.
