Közlemény érkezett a Buckingham-palotából, Kamilla királyné egészségéről van szó

Meglepő, sokak számára aggasztó hírt közölt a Buckingham-palota. Közleményben tudatták a monarchia követőivel, hogy Kamilla királyné miért nem vett részt a nemrég elhunyt Katalin kenti hercegné temetésén, amelyre kedden, szeptember 16-án került sor. Kiderült ugyanis, hogy III. Károly felesége heveny arcüreggyulladással küzdött, amiből felépülése még jelenleg is tart, így az eredeti tervekkel ellentétben nem tudott részt venni a gyászmisén. A palota szóvivője azonban kiemelte, a királyné várhatóan teljesen felépül szerdára, szeptember 17-ére, amikor is a király Donald Trump amerikai elnököt fogadja majd.

Kamilla királnyi nem vesz részt Kent hercegnéjének temetésén. : Forrás: AFP/Jordan Pettitt

Őfelsége, a királyné nagy sajnálattal ugyan, de vissza kellett lépjen a gyászmisén való részvételtől, mivel még mindig lábadozik heveny arcüreggyulladásából. Gondolatai és imái a Kent hercegével és az egész családdal vannak

- adta ki közleményét a Buckingham-palota kiemelve, Kamilla Skóciából épp Windsorba tart, hogy ott folytassa felépülését. Habár a királyné betegsége miatt nem vett részt a temetésen, III. Károly, Vilmos herceg és Katalin hercegné ott volt a Westminsteri apátságban a búcsúztatáson, írja a Mirror.

Katalin kenti hercegné 92 éves korában vesztette életét szeptember elején. A walesi hercegi pár, akkor így búcsúzott tőle:

Ma a gondolataink a Kenti herceggel és családjával vannak, különösen George-dzsal, Helennel és Nicholasszal. A hercegné fáradhatatlanul dolgozott másokért, és számos ügyet támogatott, többek között a zene szeretetén keresztül. Nagyon hiányozni fog a családnak

- írták hivatalos közösségi média oldalaikon.

III. Károly és Kamilla királyné így fejezte ki részvétét:

A király és a királyné, valamint a királyi család minden tagja osztozik Kent hercege, gyermekei és unokái gyászában, és szeretettel emlékezik a hercegné élethosszig tartó elkötelezettségére mindazon szervezetek iránt, amelyekhez kötődött, a zene iránti szenvedélyére és az ifjúság iránti empátiájára.

A Kenti hercegné a néhai királynő unokatestvérének, Edward hercegnek a felesége volt, legutóbb tavaly októberben jelent meg nyilvánosan férje társaságában, kerekesszékben. A királynő halála óta ő volt a brit királyi család legidősebb tagja, ám az utóbbi években már csak ritkán mutatkozott, és sem II. Erzsébet temetésén, sem III. Károly koronázásán (2023 májusában) nem vett részt. Az idő múlásával ráadásul teljesen más életet választott: lemondott a királyi megszólításról, és szerény, zenetanári hivatásnak szentelte magát. Visszavonult a nyilvánosságtól, lemondott HRH (Her Royal Highness – Ő Királyi Fensége) megszólításáról, és inkább egyszerűen „Mrs. Kent”-ként élt.