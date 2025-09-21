„Trófeafeleségtől a trófeaférjig” – mindent elárul, hogy változott meg Meghan Markle testbeszéde az évek alatt

Egy testbeszéd-szakértő, Judi James szerint Meghan Markle első házassága és Harryvel való kapcsolata között éles különbségek mutatkoznak.

Meghan Markle testbeszéde látható különbségeket mutat a két házassága között / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Meghan Markle megéli vezetőszerepét Harry herceg mellett

A színésznő 2011-ben ment férjhez Trevor Engelson producerhez, de két év múlva „összeférhetetlenség” miatt elváltak. Kevés közös kép maradt fenn róluk, ám ezek alapján Meghan akkor „passzív trófeafeleségként” jelent meg: Engelson volt a társasági élet központja, ő sugárzott „alfa-erőt”, míg Meghan pózai inkább szépségkirálynőszerűek voltak, kevés valódi szinkronitással. Testbeszéde visszafogottabbnak tűnt, mintha elfogadta volna férje domináns szerepét.

A Harryvel kötött házasság, amely 2018-ban világszerte közel kétmilliárd nézőt vonzott, azonban gyökeres fordulatot hozott. Meghan immár magabiztos, kezdeményező, és egyenrangú félként jelenik meg a képeken. Judi James szerin, ha korábban trófeafeleség volt, ma inkább Harryt mutatja be trófeaférjként. Meghan gyakran irányítja a közös pózokat, erőteljes kötődési jelekkel – például két kézzel kapaszkodik férjébe, vagy tulajdonosi gesztusokat mutat. Ez önbizalmat, vezetői szerepet és erős érzelmi kötődést sugall.

A szakértő kiemeli, hogy Meghan Harryvel sokkal természetesebb, spontánabb, sőt dominánsabb is. Már nem a periférián áll, hanem kapcsolatuk központi figurája. Ezt erősíti, hogy nyilvános eseményeken is láthatóan irányítja a testbeszédet, miközben Harry sokszor háttérbe szorul.

Összességében James szerint Meghan első házassága inkább elnyomta benne a vezetői potenciált, míg Harryvel olyan partnerségre talált, amelyben önmaga lehet – egyszerre nőies, határozott és egyenrangú –írja a Daily Mail.