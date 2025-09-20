„Még mindig pincérnő lenne az apja nélkül” - állítják Meghan Markle rokonai, akik kiszivárogtattak egy fotót

Kiszivárgott Meghan Markle-ről egy fénykép, amelyet családja osztott meg egy bombasztikus interjú előtt. A hírek szerint Meghan „sosem akarta, hogy ezt a világ lássa”.

Meghan Markle nem örül, hogy a családja kiszivárogtatott egy képet róla / Fotó: Van Tine Dennis/ABACA / Northfoto

Meghan Markle hiába próbálja rejtegetni múltját

A képen Meghan egy mélyen dekoltált fehér felsőt visel, amelybe szalvétát tűztek. A haja laza kontyba van fogva, néhány tincs az arcát keretezi, és a kép előterében elhelyezett tányérok arra utalnak, hogy épp egy étkezést élvezhetett. A fotót Taylor Auerbach újságíró osztotta meg az X platformon. A fénykép nyilvánosságra hozatala után Auerbach eltávolította az online bejegyzéseit, amelyek tartalmazták a fotót.

A 7NEWS Australia interjúja során több ritka, fiatalabb kori fénykép is napvilágot látott a hercegnőről. A témák között szerepelt kapcsolata Harry herceggel, valamint találgatások arról, merre alakult volna az élete „apja nélkül”. Az interjú előzetesében Meghan nővére, Samantha nyíltan fogalmazott:

„Még mindig pincérnő lenne, az apja nélkül”

- idézte a 60 éves nő szavait a The Mirror.

Samantha a Meghan és Harry házasságáról is kifejtette véleményét, brutálisan állítva:

„Ez egy mérgező kapcsolat”

- folytatta Samantha.

Meghan eltávolodott apjától és testvérétől Harry-vel való házassága óta. Meghan eddig nem reagált a vádakra. Idén korábban Meghan a Drew Barrymore-val készült televíziós interjúban beszélt házasságáról Harry-vel.

„Az élet tele van meglepetésekkel. Nem számítottam arra, hogy találkozom H-val, és hogy ez lesz a mi szerelmi történetünk. Úgy értem, minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit leírtatok, és csodálatos apa. Így hálás vagyok, hogy ő van nekem. Emellett ő a partnerem, aki annyira támogató.

- fejtette ki véleményét sussexi hercegné.

Meghan Markle ritkán látott fotói az alábbiakban megtekinthetőek!