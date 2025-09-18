"Egyiküknek sincs akkora biztonsági kísérete, mint a sussexi párnak" - kitálalt Harry herceg és Meghan Markle szomszédja életükről

Harry herceg és Meghan Markle egyik szomszédja felfedte, milyen valójában a hercegi pár közelében élni, és hogyan töltik szabadidejüket azóta, hogy elhagyták az Egyesült Királyságot.

Fény derült arra, hogyan tölti mindennapjait Harry herceg és családja. Fotó: PA / Northfoto

A 40 éves herceg és a 44 éves hercegné fényűző kaliforniai villájukban élnek két gyermekükkel, a 6 éves Archie herceggel és a 4 éves Lilibet hercegnővel, mióta 2020-ban búcsút intettek a királyi kötelezettségeiknek. Az elmúlt öt évben, amióta az Egyesült Államokba költöztek, kevés dolog szivárgott ki a sussexiek otthoni életéről, azon apró részleteken kívül, amelyek Netflix-dokusorozatukban vagy Meghan műsorában fel-felbukkantak.

A közösség várja Harry herceget és feleségét, de ők sokkal zárkózottabbak

Most azonban több szomszédjuk is megszólalt, köztük Richard Mineards helyi tudósító, aki szintén Montecitóban él. Richard korábban elárulta, hogy Harryt gyakran lehet egyedül látni a tengerparton sétálva, kerékpározva vagy olykor éttermekben, de mindig testőrei kíséretében.

Ezzel ellentétben Meghan inkább diszkréten igyekszik jelen lenni, de férjével ellentétben őt gyakrabban látják barátokkal étkezni vagy a helyi piacokon vásárolgatni.

A közösség várja őket. Már alig bírják kivárni. Egy herceg és hercegné presztízse. Nagyon pompásan élnek, ennél szebb hely nem is lehetne. Rengeteg nagyon gazdag és híres ember él itt, és egyiküknek sincs akkora biztonsági kísérete, mint a sussexi párnak.

- tette hozzá a helyi tudósító.

Richard azt is elmondta, hogy állítólag egy helyi történész 2020-ban megpróbált átadni a hercegnének egy dokumentumfilmet a régió történelméről, de nem engedték a közelébe.

Volt még egy pletyka is egy idős szomszédról, aki át akart adni neki egy dokumentumfilmet, amit a helyi történelemről készített. Az öregember soha nem jutott át a kapun.

A tudósító kiemelte, hogy Meghan nagyon szabályozott képet épített ki magáról a környéken.

Figyel minden megjelenésre, minden szóra, minden gesztusra. Itt Montecitóban mi az egyszerű embereket értékeljük, még akkor is, ha híresek.

Richard hozzátette, hogy míg Oprah Winfrey például megjelenik jótékonysági eseményeken, Meghan nem vesz részt a közösségi eseményeken, és sokkal zárkózottabb - írta a Mirror.