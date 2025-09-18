Ezt látnod kell: Katalin hercegné angyali szépsége lenyűgözte Donald Trumpot

Katalin hercegné nyilvános megjelenései mindig kifogástalanok és kifinomultak, nem volt másképp a szeptember 17-én megrendezett díszvacsorán sem, ahol minden tekintett és kamera rá szegeződött. A windsori kastély aranyfényben úszott, amikor a brit uralkodó pompás díszvacsorával köszöntötte az amerikai elnököt. Az esemény nem csupán a brit–amerikai barátság történelmi mélységét hirdette, hanem az aktuális politikai kihívások közepette is látványosan megpecsételte a két ország kapcsolatát.
A St. George-teremben 160 elit vendég foglalt helyet az ötven méteres, fényűzően megterített asztalnál. Csillogó ezüstkészletek, lenyűgöző virágdíszek és a brit hagyományokra jellemző pompás részletek tették igazán emlékezetessé az estét.
A király ünnepi beszédében a „megbonthatatlan szövetséget” méltatta, emlékeztetve, hogy a két nemzet a történelem során mindig egymás oldalán állt, ha a szabadság és a demokrácia megvédéséről volt szó.
Donald Trump köszöntőjében „élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének” nevezte a windsori vendéglátást, és dicsérte III. Károlyt a brit szellem és hagyományok ápolásáért – írja az Origo.
Az alábbi Instagram-fotóra kattintva megnézheted, ahogy Vilmos herceg és Katalin hercegné fogadja az amerikai elnököt!
Videón a történelmi bankett: Donald Trump balján III. Károly, jobbján Katalin hercegné.
