"Nagyon hiányozni fog a családnak" - Katalin és Vilmos közleményben reagált a lesújtó halálhírre

Mint arról korábban beszámoltunk, megrázó hírt jelentett be a brit királyi család, ugyanis kiderült, hogy csütörtök este, 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné. A megosztott információk szerint a hercegné a Kensington Palotában, békésen, családi körben halt meg. A gyászhír kapcsán pedig most Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos közösségi média oldalukon közleményt adtak ki, amelyben Kent hercegnéjére emlékeznek.

Közleményt adtak ki Kent hercegnéjének halála kapcsán / Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Ma a gondolataink a Kenti herceggel és családjával vannak, különösen George-dzsal, Helennel és Nicholasszal. A hercegné fáradhatatlanul dolgozott másokért, és számos ügyet támogatott, többek között a zene szeretetén keresztül. Nagyon hiányozni fog a családnak

- írta a walesi hercegi pár.

A Kenti hercegné a néhai királynő unokatestvérének, Edward hercegnek a felesége volt, legutóbb tavaly októberben jelent meg nyilvánosan férje társaságában, kerekesszékben. A királynő halála óta ő volt a brit királyi család legidősebb tagja, ám az utóbbi években már csak ritkán mutatkozott, és sem II. Erzsébet temetésén, sem III. Károly koronázásán (2023 májusában) nem vett részt. Az idő múlásával ráadásul teljesen más életet választott: lemondott a királyi megszólításról, és szerény, zenetanári hivatásnak szentelte magát. Visszavonult a nyilvánosságtól, lemondott HRH (Her Royal Highness – Ő Királyi Fensége) megszólításáról, és inkább egyszerűen „Mrs. Kent”-ként élt. Több mint egy évtizeden keresztül zenét tanított egy állami általános iskolában, Hull városában, írja a Mirror.