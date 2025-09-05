Gyászol a királyi család, elhunyt a hercegné

Megrázó hírt jelentett be a brit királyi család, ugyanis kiderült, hogy csütörtök este, 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné. A megosztott információk szerint a hercegné a Kensington Palotában, békésen, családi körben halt meg. A hivatalos közösségi oldalon részvétet nyilvánítottak Katalin kenti hercegné családjának és megosztották, hogy örökké emlékezni fognak rá a különböző szervezetei, illetve a zene és a fiatalok iránti elkötelezettsége miatt is.
Katalin kenti hercegné Katherine Lucy Mary Worsley náven született 1933. február 22-én, Eduárd kenti herceg feleségeként lett a brit királyi család tagja.
