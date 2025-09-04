Egykori királyi inas, Grant Harrold osztotta meg legszebb emlékeit azokról az évekről, amikor III. Károly király (akkor még walesi herceg) szolgálatában állt. A férfi szerint Katalin hercegné igazi, kedves és közvetlen ember, aki sosem tartotta magát különbnek másoknál.

Katalin hercegné

Fotó: Mark Cuthbert / Getty Images

Így emlékszik Katalin hercegnére Károly egykori inasa

Grant Harrold 2004 és 2011 között dolgozott Károly királynak a Highgrove-házban. Elmondása szerint Katalin mindig mosolygós, jó humorú és közvetlen volt. Nemcsak hivatalos szerepében tűnt ilyen barátságosnak, hanem a kulisszák mögött is ugyanez a természetesség jellemezte. Az egykori inas elárulta: amikor Katalin megérkezett a Highgrove-ba, soha nem rohant egyből a házba. Előbb mindig benézett a konyhába, hogy beszélgessen a személyzettel. Ez a kedvesség és figyelmesség mutatta meg igazán, mennyire közvetlen és földhözragadt személyiség.

Évekig szolgáltam III. Károly királyt – Katalin hercegné megható gesztusát sosem felejtem el!

Grant Harrold egyik legszebb emléke egy Valentin-napi vacsora, amelyen Katalin és Vilmos herceg vettek részt, nem sokkal azután, hogy 2007-ben rövid időre szakítottak. A vacsora során újra közelebb kerültek egymáshoz, és ez a kapcsolatukban is mérföldkőnek számított. Az inas szerint a pár baráti viszonyából ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy igazi szerelmespárként térnek vissza egymáshoz.