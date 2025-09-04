Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start ProgramKoós Boglárka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Évekig szolgáltam III. Károly királyt – Katalin hercegné megható gesztusát sosem felejtem el”

Katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:00
III. Károly királykirályi palota
Királyi titkokat árult el a korábbi alkalmazott.

Egykori királyi inas, Grant Harrold osztotta meg legszebb emlékeit azokról az évekről, amikor III. Károly király (akkor még walesi herceg) szolgálatában állt. A férfi szerint Katalin hercegné igazi, kedves és közvetlen ember, aki sosem tartotta magát különbnek másoknál.

Katalin hercegné
Katalin hercegné 
Fotó: Mark Cuthbert /  Getty Images

Így emlékszik Katalin hercegnére Károly egykori inasa

Grant Harrold 2004 és 2011 között dolgozott Károly királynak a Highgrove-házban. Elmondása szerint Katalin mindig mosolygós, jó humorú és közvetlen volt. Nemcsak hivatalos szerepében tűnt ilyen barátságosnak, hanem a kulisszák mögött is ugyanez a természetesség jellemezte. Az egykori inas elárulta: amikor Katalin megérkezett a Highgrove-ba, soha nem rohant egyből a házba. Előbb mindig benézett a konyhába, hogy beszélgessen a személyzettel. Ez a kedvesség és figyelmesség mutatta meg igazán, mennyire közvetlen és földhözragadt személyiség.

Évekig szolgáltam III. Károly királyt – Katalin hercegné megható gesztusát sosem felejtem el!

Grant Harrold egyik legszebb emléke egy Valentin-napi vacsora, amelyen Katalin és Vilmos herceg vettek részt, nem sokkal azután, hogy 2007-ben rövid időre szakítottak. A vacsora során újra közelebb kerültek egymáshoz, és ez a kapcsolatukban is mérföldkőnek számított. Az inas szerint a pár baráti viszonyából ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy igazi szerelmespárként térnek vissza egymáshoz.

Grant Harrold, aki könyvet is írt élményeiről („The Royal Butler: My remarkable life of royal service”), meghatódva emlékezett vissza azokra az időkre, amikor a királyi család mindennapjaiban vett részt. Számára Katalin hercegné kedvessége és közvetlensége örökké felejthetetlen marad nyilatkozta a Mirrrornak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu