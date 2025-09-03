Fény derült a titokra a néhai Erzsébet királynő kapcsán

Egy új könyv azt állítja, hogy a néhai II. Erzsébet királynő nem volt különösebben lelkes a trónutódlás szabályainak nagy változtatása kapcsán.
A 2013-as Succession to the Crown Act új korszakot nyitott a királyi család történetében, ugyanis megszüntette a férfiági elsőbbséget, és bevezette az abszolút elsőszülöttséget. Ez azt jelentette, hogy 2011 októbere után született gyermekeknél már a születési sorrend határozza meg az utódlást, vagyis a legidősebb gyermek örökli a trónt, függetlenül attól, hogy fiú vagy lány.
Valentine Low új könyve, a Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street szerint sem Erzsébet királynő, sem Károly király, sem a Buckingham-palota munkatársai nem mutattak különösebb lelkesedést a reform iránt. Az alkotmányos változtatást David Cameron akkori miniszterelnök szorgalmazta, aki ragaszkodott hozzá, hogy a másik 15 nemzetközösségi királyság is támogassa a hagyományt drasztikusan átíró reformot.
Ami döntő fontosságú, hogy a palota nem ellenezte. Azonban azt mondták, a kormánynak biztosítania kell a másik 15 ország támogatását.
- írta Low.
Mindig úgy éreztem, hogy a Buckingham-palota jelzései azt mutatták, ha az aktuális miniszterelnök kívánsága, és a többi ország is rendben van, nem fognak az útjába állni. Nem éreztem, hogy a palotát vagy magát a királynőt különösebb lelkesedés jellemezte volna.
- idézett könyvében egy közeli forrást.
Károly királyt az is érdekelte, mit jelenthet a reform a monarchia jövője szempontjából, ezért lerohanta a kabinetiroda állandó titkárát kérdésekkel az új törvényről. Csalódottságát is kifejezte, amiért legidősebb gyermekét, Vilmos herceget nem vonták be a folyamatba.
A könyv szerint Károly azt akarta tudni, mi történne, ha Vilmos első gyermeke lány lenne, különösen a tervezett Succession to the Crown Bill fényében. Fő aggodalma az volt, vajon megváltozhat-e a királyi ház neve Windsor, ha egy olyan unokája lépne trónra, aki férjhez megy, és felveszi férje vezetéknevét.
Az uralkodó példát is hozott, miszerint vajon a királyi ház neve továbbra is Windsor maradna, vagy "House of Smith"-re változna, ha a lány egy ilyen nevű férfihoz menne feleségül. Emellett az is aggasztotta, hogy mi történne, ha Vilmos első gyermeke lányként kerülne a trónra, és egy katolikust venne feleségül, tekintve, hogy a brit uralkodó az anglikán egyház legfőbb kormányzója is.
A szabályváltozásnak köszönhető, hogy Sarolta hercegnő megelőzi fiatalabb öccsét, Lajost az öröklési sorban, mivel mindketten 2011. október 28. után születtek. Ez élesen eltér Anna hercegnő helyzetétől, akit fiatalabb testvérei, András és Eduárd herceg előztek meg a rangsorban - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.