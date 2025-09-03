Fény derült a titokra a néhai Erzsébet királynő kapcsán

Egy új könyv azt állítja, hogy a néhai II. Erzsébet királynő nem volt különösebben lelkes a trónutódlás szabályainak nagy változtatása kapcsán.

Erzsébet királynő és fia sem voltak rajongói a hagyomány megváltoztatásának. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: AFP/Aaron Chown

A 2013-as Succession to the Crown Act új korszakot nyitott a királyi család történetében, ugyanis megszüntette a férfiági elsőbbséget, és bevezette az abszolút elsőszülöttséget. Ez azt jelentette, hogy 2011 októbere után született gyermekeknél már a születési sorrend határozza meg az utódlást, vagyis a legidősebb gyermek örökli a trónt, függetlenül attól, hogy fiú vagy lány.

Valentine Low új könyve, a Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street szerint sem Erzsébet királynő, sem Károly király, sem a Buckingham-palota munkatársai nem mutattak különösebb lelkesedést a reform iránt. Az alkotmányos változtatást David Cameron akkori miniszterelnök szorgalmazta, aki ragaszkodott hozzá, hogy a másik 15 nemzetközösségi királyság is támogassa a hagyományt drasztikusan átíró reformot.

Ami döntő fontosságú, hogy a palota nem ellenezte. Azonban azt mondták, a kormánynak biztosítania kell a másik 15 ország támogatását.

- írta Low.

Mindig úgy éreztem, hogy a Buckingham-palota jelzései azt mutatták, ha az aktuális miniszterelnök kívánsága, és a többi ország is rendben van, nem fognak az útjába állni. Nem éreztem, hogy a palotát vagy magát a királynőt különösebb lelkesedés jellemezte volna.

- idézett könyvében egy közeli forrást.

Károly királyt az is érdekelte, mit jelenthet a reform a monarchia jövője szempontjából, ezért lerohanta a kabinetiroda állandó titkárát kérdésekkel az új törvényről. Csalódottságát is kifejezte, amiért legidősebb gyermekét, Vilmos herceget nem vonták be a folyamatba.

A könyv szerint Károly azt akarta tudni, mi történne, ha Vilmos első gyermeke lány lenne, különösen a tervezett Succession to the Crown Bill fényében. Fő aggodalma az volt, vajon megváltozhat-e a királyi ház neve Windsor, ha egy olyan unokája lépne trónra, aki férjhez megy, és felveszi férje vezetéknevét.

Az uralkodó példát is hozott, miszerint vajon a királyi ház neve továbbra is Windsor maradna, vagy "House of Smith"-re változna, ha a lány egy ilyen nevű férfihoz menne feleségül. Emellett az is aggasztotta, hogy mi történne, ha Vilmos első gyermeke lányként kerülne a trónra, és egy katolikust venne feleségül, tekintve, hogy a brit uralkodó az anglikán egyház legfőbb kormányzója is.