Mindenkit magára haragított Katalin hercegné testvére, ezt beszélik róla

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 14:00
Egy egész falu felháborodott a történtek miatt. Katalin hercegné testvére nem hozott jó döntést.
K. C.
A leendő királyné, Katalin hercegné testvére, Pippa Middleton felfordulást okozott a falujában, miután vad 50. születésnapi partit rendezett milliárdos férjének, James Matthewsnak.

Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

A csendes berkshire-i faluban élő dühös szomszédok szidalmazták a walesi hercegné húgát a viselkedése miatt, mivel nem volt tekintettel a környéken élőkre, akik így hajnalig nem tudtak aludni a hangoskodás miatt. A zajongás délután kezdődött, amikor egy grandiózus Spitfire-bemutató volt a nagy ház felett. Már ez nagy felháborodást keltett a helyiek körében, akik aggódtak, hogy a motorok dübörgése megzavarja kutyáikat. 

„Gondoltam, hogy ez fog történni, amikor Pippa beköltözött. A gazdag emberek...” – mondta egy elege lett helyi lakos. Egy másik azt állítja, hogy a zajos buli szombat éjjel 1:30-ig tartott a 145 hektáros birtokon. 

„Ez általános udvariasság és tisztelet kérdése. Sok nagyon kedves ember van, akiknek sok pénzük van, de itt a jogosultságról van szó. Éjszakai bagoly vagyok, és szeretem a bulikat, de tisztában vagyok mások létezésével is. Könnyen rendezhettek volna csendes diszkót is” – folytatja egy másik. 

Katalin hercegné és Vilmos is a vendégek között volt

Hallottam, hogy a buli témája „pikáns” volt, ami utalhatott James, a fedezeti alapkezelő Formula-1-es kalandjára. A pletykák szerint a Red Bull F1 korábbi főnöke, Christian Horner és felesége, Geri Halliwell is a vendégek között volt, valamint James testvére, Spencer és felesége, Vogue Williams. Úgy gondolják, hogy Pippa testvére, Katalin és Vilmos herceg is ott voltak - értesült a Daily Mail. 

 

