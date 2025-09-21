Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes: Katalin hercegné váratlanul betért egy kocsmába, de nem akárkivel!

Sarolta hercegnő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 10:30
döbbenetKatalin hercegné
Sürgős elintéznivalója akadt. Lássuk be, Katalin hercegnét ritkán látni ilyen helyzetben.
Amy Mans
A szerző cikkei

Katalin hercegné egyszer teljesen megdöbbentette a dél-londoni pub törzsvendégeit, amikor váratlanul betért oda lányával, Sarolta hercegnővel, és feltett egy rendkívül hétköznapi kérdést. Mint minden szülő tudja, amikor kisgyerekkel utazik, mindig fel kell készülni a váratlan helyzetekre, ez pedig a királyi család tagjaira is vonatkozik.

alt=Katalin hercegné váratlan lépésre szánta el magát Sarolta hercegnővel, amivel ledöbbentette az embereket
Katalin hercegné váratlan lépésre szánta el magát Sarolta hercegnővel, amivel ledöbbentette az embereket / Fotó: MW

Katalin hercegné számára a család a legfontosabb

Amikor Sarolta mindössze hároméves volt, egy pillanat alatt teremtett sürgős helyzetet, amely miatt a királyi konvoj hirtelen megállt egy dél-londoni pub előtt. Egy fekete Range Roverrel haladtak London utcáin, amikor a kislány közölte anyjával, hogy mosdóba kell mennie. A legközelebbi illemhelyet keresve megálltak a Stockwell-ben található The Phoenix pub előtt, és kézen fogva bementek, hogy megkérdezzék, használhatják-e a vécét.

Katalin hercegné és Sarolta előtt egy civil ruhás nő, feltehetően biztonsági őr, már bement a pubba, és megkérdezte a személyzetet, hogy a kislány használhatja-e a mosdót. Hamarosan a hercegné és a lánya is követték őt. A vendégek megdöbbenve figyelték, ahogy a királyi család tagjai egyszerűen, természetesen viselkednek.

Maggie McKinney, a pub egyik törzsvendége így mesélt:

„A szokásos helyemen ültem, amikor felnéztem, és megláttam Katalin hercegnét  és lányát, Saroltát. A kislány besétált az anyukájával, elment a mosdóba, aztán kijöttek. Nem lehettek bent tíz percnél tovább. Teljesen normálisak voltak, kedvesek. Katalin a lánya kezét fogta, Sarolta pedig egyszerűen egy kisgyerek volt”

- idézte a nő szavait a The Mirror. 

Katalin mindig is a családját helyezte előtérbe, még a királyi feladatokkal szemben is. Ezt a prioritást tükrözte legutóbbi látogatása két brit textilgyárban is, ahol személyre szabott arany ékszert viselt „GCL” monogrammal –György, Sarolta és Lajos gyermekeinek kezdőbetűi. Ezek a részletek jelképezik, hogy a királyi kötelezettségek mellett első számú prioritása mindig a családja marad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu