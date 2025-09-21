Döbbenetes: Katalin hercegné váratlanul betért egy kocsmába, de nem akárkivel!

Katalin hercegné egyszer teljesen megdöbbentette a dél-londoni pub törzsvendégeit, amikor váratlanul betért oda lányával, Sarolta hercegnővel, és feltett egy rendkívül hétköznapi kérdést. Mint minden szülő tudja, amikor kisgyerekkel utazik, mindig fel kell készülni a váratlan helyzetekre, ez pedig a királyi család tagjaira is vonatkozik.

Katalin hercegné váratlan lépésre szánta el magát Sarolta hercegnővel, amivel ledöbbentette az embereket / Fotó: MW

Katalin hercegné számára a család a legfontosabb

Amikor Sarolta mindössze hároméves volt, egy pillanat alatt teremtett sürgős helyzetet, amely miatt a királyi konvoj hirtelen megállt egy dél-londoni pub előtt. Egy fekete Range Roverrel haladtak London utcáin, amikor a kislány közölte anyjával, hogy mosdóba kell mennie. A legközelebbi illemhelyet keresve megálltak a Stockwell-ben található The Phoenix pub előtt, és kézen fogva bementek, hogy megkérdezzék, használhatják-e a vécét.

Katalin hercegné és Sarolta előtt egy civil ruhás nő, feltehetően biztonsági őr, már bement a pubba, és megkérdezte a személyzetet, hogy a kislány használhatja-e a mosdót. Hamarosan a hercegné és a lánya is követték őt. A vendégek megdöbbenve figyelték, ahogy a királyi család tagjai egyszerűen, természetesen viselkednek.

Maggie McKinney, a pub egyik törzsvendége így mesélt:

„A szokásos helyemen ültem, amikor felnéztem, és megláttam Katalin hercegnét és lányát, Saroltát. A kislány besétált az anyukájával, elment a mosdóba, aztán kijöttek. Nem lehettek bent tíz percnél tovább. Teljesen normálisak voltak, kedvesek. Katalin a lánya kezét fogta, Sarolta pedig egyszerűen egy kisgyerek volt”

- idézte a nő szavait a The Mirror.

Katalin mindig is a családját helyezte előtérbe, még a királyi feladatokkal szemben is. Ezt a prioritást tükrözte legutóbbi látogatása két brit textilgyárban is, ahol személyre szabott arany ékszert viselt „GCL” monogrammal –György, Sarolta és Lajos gyermekeinek kezdőbetűi. Ezek a részletek jelképezik, hogy a királyi kötelezettségek mellett első számú prioritása mindig a családja marad.