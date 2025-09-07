Lehullt a lepel: ez III. Károly legnagyobb félelme

Harry herceg hamarosan ismét hazalátogat az Egyesült Királyságba. III. Károly és Diana másodszülöttje több hónap után tér vissza a szülőföldjére, az ok pedig a londoni WellChild-díjátadó, amelynek Harry a védnöke. Ennek részvétele kapcsán sokan azt találgatják, a sussexi herceg vajon végre találkozik-e majd az édesapjával azok után, hogy közel két éve nem látták egymást. Különösen, mivel Harry ott tartózkodása alatt lesz a néhai királynő, II. Erzsébet halálának harmadik évfordulója is, szeptember 8-án. Most azonban, hogy nemrég titkos béketalálkozók folytak le a képviselőik által, több királyi szakértő is abban reménykedik, ezúttal sor kerül a találkára. Katie Nicholl szakértő azonban úgy véli, Károly fél attól, hogy ismét közel engedje magához a fiát.

III. Károly fél ismét közel engedni magához a fiát. Fotó: Forrás: AFP/Jordan Pettitt

Katie Nicholl szerint Károly legnagyobb félelme az, hogy egy esetleges találkozó részleteit Harry ismét kiszivárogtatná a médiának:

Azért nem beszél vele az édesapja, mert attól tart, hogy bármit mond is, az valamilyen formában nyilvánosságra kerül. Ne feledjük, hogy az egyik legbensőségesebb eseményen, Fülöp herceg temetésén elhangzott magánbeszélgetések részletei is szerepeltek Harry könyvében. Oly sok minden került már a nyilvánosság elé, ami rendkívül káros volt a monarchiára nézve, hogy a király érthető módon óvatos. Megégette magát. Most Harryn a sor, hogy bebizonyítsa, képes visszaszerezni az apja és a családja bizalmát

- közölte a szakértő.

A legnagyobb baj az, hogy az eltávolodással a királyi család minden tagja el van vágva Harry gyermekeitől, Archie-tól és Lilibettől. Ez pedig Nicholl szerint a király legnagyobb fájdalma:

Károly nagylelkű ember, nem rosszindulatú és szeretne kapcsolatot a fiával, menyével, Meghan Markle-lel, és az unokákkal. Sokkal nagyobb az esély a kibékülésre Harry és Károly között, mint Harry és Vilmos között, de ez időbe fog telni. Harrynek bizonyítania kell, hogy megbízható, hajlandó meghallgatni az apját és feladja a családja elleni harcot

- idézte őt a Mirror.