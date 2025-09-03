Lélegzet-visszafojtva várják Károly döntését, mindenki a palotára figyel

Úgy tűnik, hamarosan fordulóponthoz érkezhet a brit királyi család régóta húzódó drámája. Egy volt királyi komornyik szerint Harry herceg akár már jövő héten újra találkozhat édesapjával, Károly királlyal, amikor visszatér az Egyesült Királyságba.

Harry herceg, apja bocsánatára vár.

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Grant Harrold, aki 2004 és 2011 között szolgált a királyi családnál, a könyvbemutatóján beszélt arról, hogy Harry a WellChild-díjátadó miatt érkezik Londonba szeptember 8-án – éppen azon a napon, amikor három éve elhunyt II. Erzsébet királynő. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a herceg ellátogathat Skóciába, Balmoralba is, ahol Károly király tartózkodik majd.

Szerintem Harry imádna újra időt tölteni Balmoralban. Ez csak az én meglátásom, de biztosan örülne, ha ott lehetne, hiszen ez volt a boldog gyerekkori emlékeinek egyik színhelye

– mondta Harrold, aki azonban hozzátette: a feszült családi viszonyok miatt a találkozó kényes lehet.

Harry a „Tartalék” című önéletrajzi könyvében is áradozott a skóciai kastélyról, amelyet „Paradicsomként” jellemzett, egyfajta mesebeli világnak nevezve, ahol mindig felszabadultan érezte magát. Jennie Bond, a BBC volt királyi tudósítója ugyanakkor figyelmeztetett: Harry látogatásai általában rövidek, és nem mindig fér bele egy családi találkozó.

Már megszoktuk, hogy Harry jön és megy, anélkül hogy látná a családját. Nem biztos, hogy könnyű lesz megszervezni a találkozót

– mondta.

Mindeközben a brit sajtó arról számolt be, hogy a palota egyfajta „béketárgyalást” készített elő, melynek célja, hogy Károly és fia rendezze kapcsolatát. Grant Harrold szerint a király mindenekelőtt harmóniát szeretne a családon belül:

Károly azt akarja, hogy mindenki boldog legyen. Nem biztos, hogy Harry visszatér a királyi családba olyan szerepben, mint korábban, de a király biztosan békés megoldást szeretne.

A békülés kérdése így továbbra is a levegőben lóg – a következő hét döntő lehet abban, vajon sikerül-e közelebb kerülni egymáshoz a hosszú ideje eltávolodott apa és fia között, írja a Mirror.