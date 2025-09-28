Botrány a palotában: Károly király és Vilmos herceg egymásnak esett – a falakon át is hallatszott a dühös üvöltözés

Újabb botrány rázta meg a brit királyi családot: palotai bennfentesek szerint Károly király és fia, Vilmos herceg többször is heves vitákba bonyolódtak az elmúlt évek során – a hangos szóváltások pedig olykor még a vastag palotafalakon is áthallatszottak.
Egy királyi szakértő szerint nem egyszer előfordult, hogy a személyzet dühös üvöltözésnek volt fültanúja, amikor az uralkodó és trónörököse összecsapott. Bár hivatalosan a palota nem kívánta kommentálni a hírt, több forrás is megerősítette, hogy az apa és fia kapcsolata korántsem felhőtlen.
A konfliktus gyökerei egészen Diana hercegnő tragikus sorsáig nyúlnak vissza. Szakértők szerint a hercegnő szívfájdalma, amelyet Károly és Kamilla kapcsolata okozott, hosszú időre megmérgezte a király és fia viszonyát. Bár Károly és Vilmos a legtöbb ügyben egyetértenek, időről időre komoly viták robbannak ki közöttük.
Nem csak a magánéleti sebek okoznak feszültséget: szakmai kérdésekben is volt már komoly összecsapás. Ilyen volt például a Királyi Gyűjteményben található elefántcsont-tárgyak sorsa. Vilmos azonnal megsemmisítené őket, míg Károly történelmi értékeik miatt ragaszkodik a megőrzésükhöz. A vita állítólag annyira elfajult, hogy a személyzet is hallotta a kemény szavakat.
Egy bennfentes szerint kapcsolatuk mindig is bonyolult volt:
Vilmos soha nem telefonál közvetlenül apjának, mindig a király magánhivatalán keresztül kell egyeztetnie.
Ez is mutatja, hogy a király és trónörököse között távolság feszül.
Miközben Harry herceg és Károly között a jelek szerint lassan elkezdődött a közeledés, Vilmos és apja között továbbra is jéghegyként magasodik a feszültség. A szakértők szerint bár közösen tervezik a monarchia jövőjét, a személyes kapcsolatok sérülései újra és újra kiélezik a helyzetet, írja a Mirror. Egy dolog biztos: a palota falai között korántsem mindig uralkodik csend és béke – és ezt már a szolgálók is jól tudják.
