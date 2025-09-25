Kitálalt a szakértő: ezek a kihívások várhatnak Harry herceg gyermekeire a királyi családban

Harry herceg és Meghan Markle jelenleg Montecitóban, Kaliforniában élnek két fiatal gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A pár végül az Egyesült Államokban telepedett le, miután 2020-ban lemondtak királyi feladataikról.

A királyi család hiánya problémákat okozhat Harry herceg gyermekeinek Fotó: Amy Katz / Northfoto

A szakértő szerint Harry herceg érzelmi problémákat halmoz fel gyerekei számára

A királyi szakértő, Hugo Vickers a Sun Royal Exclusive című lapnak elmondta, hogy ha a gyerekek Kaliforniában nőnének fel, és hirtelen ráébrednének, hogy az első unokatestvérük egy nap valószínűleg király lesz, természetesen szeretnének majd megismerkedni vele.

A szakértő korábban azt is kijelentette, hogy a gyermekek később nehézségekkel szembesülhetnek, amikor megtudják, hogy szüleik lemondtak a királyi kötelezettségeikről.

Egy nap, ahogy felnőnek, bosszankodni fognak azon, hogy a fejük hátsó részét fotózták és reklámozásra használták, miközben soha nem találkoztak egyik nagyszülőjükkel sem

- mondta a szakértő.

Harry nemrég az Egyesült Királyságban tartózkodott, számos jótékonysági eseményen vett részt, köztük a WellChild Awards díjátadón.A szakértő szerint a nyilvános összehasonlítások Harry és Vilmos herceg programjai között valójában ellenkező hatást váltanak ki - írja az Express.

Még amikor itt volt, az emberek összehasonlították az általa végzett programokat a walesi herceg és Katalin programjaival. És ez nagyon ellenkező hatást vált ki. De ettől függetlenül támogatom, hogy kibéküljön az apjával, mert rengeteg érzelmi terhet cipel magával, anyja halála is közte van. Valószínűleg nem túl boldog a jelenlegi életében Montecitóban

- tette hozzá a királyi szakértő.

Vickers úr hozzátette: „Aggódom a gyerekek miatt is, mert el fog jönni az a pillanat, amikor megkérdezik majd: miért nem találkoztam egyik nagypapámmal sem? Úgy gondolom, sok érzelmi problémát halmoz fel számukra.”