Katalin hercegné és Vilmos herceg azonos karkötővel mutatkozott – szívfacsaró történet áll mögötte

Megrendítő látogatást tett Katalin hercegné és Vilmos herceg a múlt héten Délportban, ahol tavaly nyáron három kislány vesztette életét egy táncórán történt brutális késelésben. A walesi hercegi pár nemcsak az iskolákat látogatta meg, hanem az áldozatok családjaival is találkozott.
A 2024. július 29-én történt szörnyű támadás során három fiatal vesztette élet: a 6 éves Bebe King, a 7 éves Elsie Dot Stancombe és a 9 éves Alice Da Silva Aguiar. A Taylor Swift-tematikájú táncórán elkövetett vérengzésben további tíz ember is megsérült, köztük nyolc gyermek. A tettest, a 18 éves Axel Rudakubanát idén januárban életfogytiglanra ítélték, minimum 52 év letöltendő büntetéssel.
A hercegi pár titokban érkezett a Liverpool közelében fekvő kisvárosba, hogy ismét kifejezzék együttérzésüket a gyászoló közösség felé. Különösen megható pillanat volt, amikor Bebe édesanyja, Lauren King egy különleges ajándékkal lepte meg őket: barátságkarkötőkkel, amelyeken a „Bebe’s Hive” felirat állt. Ez egy jótékonysági alapítvány neve, amelyet kislánya emlékére hozott létre a gyászoló család.
Katalin és Vilmos egész nap viselte a karkötőket, többek között akkor is, amikor ellátogattak a Churchtown általános iskolába, ahol új játszóteret avattak Bebe és Alice emlékére. A modern játszótér mászókával, biciklipályával és csendes elvonulásra szolgáló könyvtári résszel várja a gyerekeket, derül ki a People cikkéből.
Vilmos herceg megható beszédet mondott az eseményen:
Ez a játszótér annak jelképe, hogy a közösség hogyan fogott össze, hogy valami pozitívat hozzon létre a tragédia árnyékában. Ez a szeretet, az összetartás és a remény szimbóluma. Bebe, Alice és Elsie örökké emlékeinkben maradnak.
A walesi hercegi pár más iskolákat is felkeresett, többek között azt, ahol Elsie tanult. A pedagógusokkal és diákokkal beszélgetve hangsúlyozták, hogy mindig számíthatnak rájuk. A szülők felé Vilmos így szólt:
Önök a gyászban egyesültek, mégis erővel és méltósággal haladnak előre, lányuknak pedig csodálatos örökséget teremtettek. Mi mindig itt leszünk, hogy támogassuk Önöket.
