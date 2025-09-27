„Próbáltam kézben tartani a dolgokat” – Vilmos herceg fájdalmas vallomást tett Katalin rák elleni harcáról

A tavalyi év köztudottan megpróbáltató volt Vilmos herceg számára. A trónörökösnek ugyanis egyszerre kellett feldolgozni a tényt, hogy szeretett felesége és édesapja is rákos. Küzdenie kellett a mindennapok során, hogy Katalin kemoterápiás kezelése miatt extrán odafigyeljen családjára, gyermekeikre, de III. Károly királyi teendőit is pótolnia kellett nem egy alkalommal. Nem csoda tehát, hogy legújabb, ritka, mélyinterjújában arról beszélt, 2024 nem egy próbatétel elé állította őt.

Vilmos herceg soha nem hallott őszinteséggel mesélt tavalyi évéről Fotó: Getty Images / hot! magazin

A herceg Eugene Levy kanadai komikus és színész műsorában vallott arról, milyen borzalmas évet is zárt tavaly, miközben végig sétáltak a királyi birtokon Londonban:

Azt mondanám, 2024 volt a legnehezebb évem. Tudja, az élet próbák elé állít minket, és az, hogy ezeket le tudjuk győzni, az tesz minket azzá, akik vagyunk

- jelentette ki a trónörökös, aki tavaly Dél-Afrikában már tett egy hasonló kijelentést. Akkor így fogalmazott:

Próbáltam kézben tartani a dolgokat, de ez rendkívül nehéz volt. Ugyanakkor nagyon büszke vagyok a feleségemre, büszke vagyok az apámra is, ahogy megbirkóztak mindazzal, ami történt. De családi szempontból nézve brutális volt. Egyáltalán nem tudtam ellazulni

- árulta el.

Vilmos herceg számára királyi kötelességei menedéket jelentettek

Szeretem a munkám, de szeretem közben úgy beosztani magam, hogy a családomra is jusson időm

- vallotta be kiemelve, azért ennek az egyensúlynak a megtalálása főleg 2024-ben nehézséget jelentett, írja a Mirror.