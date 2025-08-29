Huszonkilenc éve vált el Diana és Károly: Nem ők az egyetlenek, akik megtették a tabunak számító lépést

A brit királyi család tagjainak mindennapjait szigorú szabályrendszer – írott és íratlan előírások – alakítják. Jócskán vannak tabuk a kékvérűek körében, például nem illik keresztbe tett lábbal ülni; csak addig szabad étkezni, míg az uralkodó le nem teszi az evőeszközeit; a teás csésze tartásának is szigorú protokollja van; III. Károly király kérésére pedig a Monopoly nevű játék is tiltólistás. De persze vannak komolyabb elvárások is, például enyhén szólva is rossz szemmel nézik a válást… Ezt a „szabályt” pedig nem csak Diana és Károly szegte meg.

Diana és Károly házassága nem volt éppen vidám, sokakat nem is lepett meg, hogy válás lett a vége (Fotó: AFP)

Diana szigorú levelet kapott II. Erzsébettől

Diana hercegnő és Károly herceg tizenöt év házasság után, éppen 29 éve, 1996. augusztus 28-án vált el hivatalosan. A Szívek hercegnőjeként emlegetett Diana végig szenvedett a frigyben, szorongása étkezési zavarba csapott át és egyre rosszabb lelki állapotba került. Végülis tulajdonképpen már 1992-ben szakítottak és különköltöztek, de hivatalosan csak négy év múlva zárhatták le a mindenkinek fájdalmat okozó házasságot.

Ahogy azt korábban a Bors megírta: a pontot az i-re az tette fel, amikor 1995-ben Diana egy interjút adott a BBC Panorámának: ebben hangzott el az a híressé vált mondata, miszerint tulajdonképpen „hárman voltak ebben a házasságban”, utalva ezzel Károly és Kamilla románcára. Lady Di ezzel hatalmas port kavart, a nyilvánosság pedig egyértelműen az ő pártjára állt. II. Erzsébet ezt követően küldött neki egy levelet, melyben nyilvánvalóvá tette, hogy a házasságot ezek után fel kell bontani. Néhány nappal később a Buckingham-palota hivatalosan is bejelentette a válást egy közleményben.

A világ csak utólag szembesült azzal, hogy Diana gyakorlatilag már az esküvője napján is szenvedett Károly mellett (Fotó: AFP)

II. Erzsébet királynő húga is elvált

Nem ők az egyetlenek, akik meglépték azt, amit a palota elég rossz szemmel néz. II. Erzsébet királynő húga, Margit hercegnő és az elismert fényképész, Antony Armstrong-Jones (Lord Snowdon) 1960-ban kelt egybe, az esküvőjüket a királyi család tagjai közül elsőként, élőben közvetítette a brit BBC, nagyjából 300 millió néző látta világszerte. Margit eredetileg Peter Townsend, a brit Királyi Légierő tisztje felesége akart lenni, amit a család ellenzett. Amikor pedig Margit megtudta, hogy a férfi mást vett el, másnap igent mondott a fényképésznek. Két gyermekük született, majd egyre inkább megromló kapcsolatuk hivatalosan 1978-ban ért véget.