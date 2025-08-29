Huszonkilenc éve vált el Diana és Károly: Nem ők az egyetlenek, akik megtették a tabunak számító lépést

A brit királyi család tagjainak mindennapjait szigorú szabályrendszer – írott és íratlan előírások – alakítják. Jócskán vannak tabuk a kékvérűek körében, például nem illik keresztbe tett lábbal ülni; csak addig szabad étkezni, míg az uralkodó le nem teszi az evőeszközeit; a teás csésze tartásának is szigorú protokollja van; III. Károly király kérésére pedig a Monopoly nevű játék is tiltólistás. De persze vannak komolyabb elvárások is, például enyhén szólva is rossz szemmel nézik a válást… Ezt a „szabályt” pedig nem csak Diana és Károly szegte meg.
Diana hercegnő és Károly herceg tizenöt év házasság után, éppen 29 éve, 1996. augusztus 28-án vált el hivatalosan. A Szívek hercegnőjeként emlegetett Diana végig szenvedett a frigyben, szorongása étkezési zavarba csapott át és egyre rosszabb lelki állapotba került. Végülis tulajdonképpen már 1992-ben szakítottak és különköltöztek, de hivatalosan csak négy év múlva zárhatták le a mindenkinek fájdalmat okozó házasságot.
Ahogy azt korábban a Bors megírta: a pontot az i-re az tette fel, amikor 1995-ben Diana egy interjút adott a BBC Panorámának: ebben hangzott el az a híressé vált mondata, miszerint tulajdonképpen „hárman voltak ebben a házasságban”, utalva ezzel Károly és Kamilla románcára. Lady Di ezzel hatalmas port kavart, a nyilvánosság pedig egyértelműen az ő pártjára állt. II. Erzsébet ezt követően küldött neki egy levelet, melyben nyilvánvalóvá tette, hogy a házasságot ezek után fel kell bontani. Néhány nappal később a Buckingham-palota hivatalosan is bejelentette a válást egy közleményben.
Nem ők az egyetlenek, akik meglépték azt, amit a palota elég rossz szemmel néz. II. Erzsébet királynő húga, Margit hercegnő és az elismert fényképész, Antony Armstrong-Jones (Lord Snowdon) 1960-ban kelt egybe, az esküvőjüket a királyi család tagjai közül elsőként, élőben közvetítette a brit BBC, nagyjából 300 millió néző látta világszerte. Margit eredetileg Peter Townsend, a brit Királyi Légierő tisztje felesége akart lenni, amit a család ellenzett. Amikor pedig Margit megtudta, hogy a férfi mást vett el, másnap igent mondott a fényképésznek. Két gyermekük született, majd egyre inkább megromló kapcsolatuk hivatalosan 1978-ban ért véget.
II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg egy szem lánya, Anna hercegnő 23 éves volt, mikor 1973-ban házasságot kötött Mark Phillips-szel, aki brit katonatisztként és díjlovagló olimpikonként jó partinak számított. Két gyermekük született és minden idillinek tűnt, ám úgy tudni, a férfi 1984-ben egy új-zélandi utazáson félrekacsintott, a liezonból pedig gyermeke is született. Ezzel igencsak megalázó és kellemetlen helyzetbe hozta az egész királyi családot, és persze Anna hercegnőt, aki 1992-ben elvált tőle, majd még abban az évben Sir Timothy Laurence tengernagy felesége lett.
De az egykori uralkodó fia sem tartotta be örök hűségét. Sarah Fergunson színésznővel 1986-ban házasodott össze, két lányuk született, majd 1996-ban, elmondásuk szerint barátságban váltak el, Sarah pedig sokáig a botrányhősként elkönyvelt András rezidenciájában élt még.
De a lista itt még nem ér véget, Anna hercegnő fia, Peter Philips és Margit hercegnő fia, David Armstrong-Jones is az elvált kékvérűek listáját gyarapítja, a rosszmájúak pedig már azóta Harry és Meghan közelgő válásáról suttogtak, mióta egybekeltek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.