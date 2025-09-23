Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Ennyi volt? Harry herceg megkongatta a vészharangokat

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 15:30
III. Károlyinterjúkirályi család
Habár a herceg csak őszinte volt, egy királyi szakértő szerint jobb lett volna, ha nem mond semmit. Harry herceg megint hatalmasat hibázott?
B. V.
A szerző cikkei

Nemrég a királyi család berkein belül minden arról szólt, hogy Harry herceg és III. Károly újra találkozott. Egyesek azt találgatták, hogy ez már a békülés jele lehet, amely esetleg azt hordozhatja magában, hogy Harry véglegesen visszatér Angliába. S habár ezt a hírt rögtön cáfolták, a herceg szóvivőjének elmondása szerint az apa-fia találkozó jó hangulatban telt. Most azonban, csupán pár nappal londoni programja után, Harry ismét megkongatta a vészharangokat a palotában egy újabb interjújával. Pont akkor, amikor talán a "legjobban kellene viselkedni", ha valóban megbocsájtást akar.

Harry herceg ismét megkongatta a vészharangokat.
Harry herceg ismét megkongatta a vészharangokat. Fotó: Amy Katz /  Northfoto

A herceg brit útja után Ukrajnába utazott, hogy sebesült katonákkal találkozzon. Kijevben adott interjújában azonban ismét rátért Tartalék című önéletrajzi könyvére, melynek kapcsán kiemelte, tiszta a lelkiismerete. Elmondása szerint ugyanis a 2023-ban megjelent iromány a részéről csupán korrekciók sorozata volt azokról a történetekről, amelyek már keringtek róla. Épp ezért egyáltalán nem gondolja úgy, hogy kiteregette volna a szennyest családjáról a nyilvánosság előtt. 

Ezzel kongatta meg a vészharangokat Harry herceg

Jennie Bond királyi szakértő szerint azonban Harry-nek nem kellett volna erről, s egyáltalán a Tartalékról beszélnie pláne, hogy a téma az interjú során az apjával való találkozás és békülés kérdésköre során merült fel:

Első megjegyzése az volt, hogy az apja nagyszerű. Ezzel a palotának semmi baja nem lett volna. De az, hogy rákérdeztek, megbánta-e a könyvét, és ő ebbe belement, naiv lépés volt. Egyszerűen képtelen megállni, hogy ne térjen vissza a sérelmeihez. Nyilván egy konkrét kérdésre reagált, amikor arról faggatták, kiteregette-e a szennyest a nyilvánosság előtt, de csak annyit kellett volna mondania, hogy nincs kommentárja, és átirányítania a figyelmet az ukrajnai látogatására. Azzal, hogy belement és kijelentette: tiszta a lelkiismerete mindazzal kapcsolatban, amit a könyvében leírt, és hogy nem lehet megbékélés igazság nélkül,  azzal csak bajt hozott a fejére

 - részletezte a szakértő kiemelve, a palotának a legnagyobb baja ezzel az lehet, hogy Harry esetében ismét kiderült, hogy nem garantált nála, hogy a magánügy az valóban magánügy marad, írja a Mirror.

 

