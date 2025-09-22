Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Kitálalt a bennfentes: titokban találkozott a királyi család egyik tagjával Harry herceg, de ismét elszólta magát

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 19:10
A sussexi herceg rövid angliai látogatása során nemcsak édesapjával, Károly királlyal találkozott, hanem egy másik rokonával is. Bár Harry herceg látogatást sikernek értékelték, a herceg új interjúja ismét feszültséget szított a palotában.

Sokat beszéltek arról, hogy Harry herceg legutóbbi Egyesült Királyságbeli útja során újra találkozott édesapjával, Károly királlyal. Azonban most kiderült, hogy a herceg négynapos látogatása alatt egy másik királyi családtaggal is találkozott.

Rengetegen reménykednek abban, hogy a találkozókkal Harry herceg elindította a békülést.
Rengetegen reménykednek abban, hogy a találkozókkal Harry herceg elindította a békülést

Harry szóvivője megerősítette, hogy a Kensington-palotában magánúton találkozott Kent hercegével, Eduárddal, hogy lerója tiszteletét Katalin, Kent hercegnéje halála után, aki szeptember 4-én, 92 éves korában hunyt el.

A királyi család nagy számban képviseltette magát a szeptember 16-án tartott temetésen, ahol a királyhoz csatlakozott a walesi herceg és hercegné, Edinburgh hercegnéje, Anna hercegnő férjével, Sir Tim Laurence-szel, valamint András herceg és Sarah Ferguson is. Harry nem vett részt a szertartáson, ugyanis addigra már elhagyta az Egyesült Királyságot, mindezek ellenére egy közeli forrás szerint felüdülő volt számára a találkozás a család tagjaival és barátaival.

Egyetlen bánata az volt, hogy nem tudott tovább maradni, és több emberrel találkozni, de fontos volt számára, hogy személyesen legyen ott, és lássa a Legyőzhetetlenek Játéka Alapítvány egyre növekvő munkáját és a Superhumans előrehaladását. Az egész út igazi sikerélmény volt minden résztvevő számára. Szenvedélye a támogatói tevékenységei és az ügyek iránt, amelyek fontosak számára, semmit sem csökkent, már most alig várja, hogy visszatérjen, és még többet tehessen

- tette hozzá a forrás.

Harry körülbelül 55 percet töltött Károly királlyal, ami az első találkozásuk volt 2024 februárja óta. Ez találgatásokat indított arról, hogy a jövőben rendszeresen találkoznak majd, és talán közös nyilvános eseményeken is részt vesznek. Sokan ezt úgy is értelmezték, hogy ezzel megnyílhat az út Harry számára, hogy visszatérjen a királyi családba, de a herceg ragaszkodik ahhoz, hogy boldog a kaliforniai életével.

Ismét elszólta magát Harry herceg

Egy őszinte beszélgetésben a herceg ragaszkodott ahhoz, hogy tiszta a lelkiismerete a családjáról tett kemény kijelentéseivel kapcsolatban, és elárulta, hogy mostantól édesapja, Károly a fő fókusza. A hosszabb interjúban visszatekintett a Tartalék című könyvére és a különböző Netflix-műsorokra is. Ezeket Harry szerint ő és Meghan egyfajta kísérletként készítették, hogy kijavítsák az egyoldalú nézőpontot.

Nem hiszem, hogy kiteregettem a szennyest a nyilvánosság előtt. Nehéz üzenet volt, de a lehető legjobb módon közöltem. A lelkiismeretem tiszta

- mondta a herceg.

Azonban lehet, hogy ez költséges hiba volt. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója úgy véli, hogy Harrynek jobb lett volna hallgatnia az apjával való találkozásról.

Az első megjegyzése az volt, hogy az apja nagyszerű. Ezzel szerintem a palotának nem lett volna gondja. Azonban az, hogy belement abba, hogy van-e bármilyen megbánása a könyvével kapcsolatban, naivitás volt

- magyarázta Jennie.

A tudósító szerint a herceg kijelentésével nem mondott semmi újat, azonban az interjú során nem kellett volna válaszolnia a kérdésre, ugyanis a fő fókusz támogatói szerepén volt, nem pedig a királyi család botrányán. Bár mindez talán nem veszélyezteti a Károly királlyal való kibékülést, Jennie úgy véli, hogy a megjegyzések nem sok jót ígérnek Harry elhidegült bátyjával, Vilmos herceggel való kapcsolatában - írta a Mirror.

