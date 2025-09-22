Hazalátogatásával egyértelmű üzenetet küldött bátyjának Harry herceg

Források szerint Harry herceg legutóbbi brit látogatása során egyértelmű üzenetet kívánt küldeni testvérének, Vimos hercegnek. A hírekkel ellenben nem az volt a célja, hogy beárnyékolja a walesi herceg munkáját.
Sussex hercege több napot is a hazájában töltött, ahol különféle jótékonysági szervezetekhez kapcsolódó eseményen vett részt. A Clarence House-ban Károly királlyal is találkozott. Eközben Vilmos herceg a saját találkozóival volt elfoglalva. Beszámolók azt állítják, hogy a herceg látogatása – amelyet több királyi szakértő is sikeresnek tartott – nem kerülte el a Palota figyelmét sem, különösen annak fényében, hogy a kevés aktív dolgozó királyi családtagnak nehéz megbirkóznia a munkaterhekkel.
Források azt állították, hogy Harry látogatásának nem az volt a célja, hogy háttérbe szorítsa Vilmost, hanem sokkal inkább az, hogy megmutassa: a herceg bármikor tud segíteni a család ügyeiben, ha szükség van rá.
Harry egyesült királyságbeli látogatása nem arról szólt, hogy felülmúlja vagy versenyezzen a testvérével – éppen ellenkezőleg
– idézi az Express a forrást.
Az volt a célja, hogy emlékeztesse Vilmost: Harry ott tud lenni, hogy levegyen némi terhet a válláról, különösen annak fényében, hogy Vilmossal szemben kritika érkezett amiatt, hogy kevesebb hivatalos eseményen vett részt, mint az apja. Mindehhez nem kell visszatérnie királyi feladatköréhez – úgy is ott tud lenni, hogy a számára fontos ügyekben vesz részt.
De mindenekelőtt azt akarja, hogy többet láthassa az apját. Azt akarja, hogy büszke legyen rá, és hogy ott legyen, hogy támogassa a kezelése során.
Harry herceg kevesebb, mint egy órán át teázott Károly királlyal, de a találkozó részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Guardiannak azt nyilatkozta, hogy most a hangsúlynak az édesapján kell lennie.
