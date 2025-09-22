Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hazalátogatásával egyértelmű üzenetet küldött bátyjának Harry herceg

Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 07:15
találkozóHarry hercegVilmos herceg
A sussexi herceg üzenni akart, nem pedig reflektorfényre vágyott. Da vajon Vilmos jól értelmezte Harry herceg üzenetét?

Források szerint Harry herceg legutóbbi brit látogatása során egyértelmű üzenetet kívánt küldeni testvérének, Vimos hercegnek. A hírekkel ellenben nem az volt a célja, hogy beárnyékolja a walesi herceg munkáját.

Harry herceg
Harry herceg üzenni akart testvérének
Fotó: PA /  Northfoto

Harry herceg az Egyesült Királyságba utazott: ezt az üzenetet hordozza látogatása

Sussex hercege több napot is a hazájában töltött, ahol különféle jótékonysági szervezetekhez kapcsolódó eseményen vett részt. A Clarence House-ban Károly királlyal is találkozott. Eközben Vilmos herceg a saját találkozóival volt elfoglalva. Beszámolók azt állítják, hogy a herceg látogatása – amelyet több királyi szakértő is sikeresnek tartott – nem kerülte el a Palota figyelmét sem, különösen annak fényében, hogy a kevés aktív dolgozó királyi családtagnak nehéz megbirkóznia a munkaterhekkel.

Források azt állították, hogy Harry látogatásának nem az volt a célja, hogy háttérbe szorítsa Vilmost, hanem sokkal inkább az, hogy megmutassa: a herceg bármikor tud segíteni a család ügyeiben, ha szükség van rá.

Harry egyesült királyságbeli látogatása nem arról szólt, hogy felülmúlja vagy versenyezzen a testvérével – éppen ellenkezőleg

– idézi az Express a forrást.

Az volt a célja, hogy emlékeztesse Vilmost: Harry ott tud lenni, hogy levegyen némi terhet a válláról, különösen annak fényében, hogy Vilmossal szemben kritika érkezett amiatt, hogy kevesebb hivatalos eseményen vett részt, mint az apja. Mindehhez nem kell visszatérnie királyi feladatköréhez – úgy is ott tud lenni, hogy a számára fontos ügyekben vesz részt.

De mindenekelőtt azt akarja, hogy többet láthassa az apját. Azt akarja, hogy büszke legyen rá, és hogy ott legyen, hogy támogassa a kezelése során.

Harry herceg kevesebb, mint egy órán át teázott Károly királlyal, de a találkozó részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Guardiannak azt nyilatkozta, hogy most a hangsúlynak az édesapján kell lennie.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu