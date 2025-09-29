Harry titkos lépése mindent elárul: közeleg a visszatérés a királyi családhoz?

Úgy tűnik, hogy Harry herceg egyre inkább igyekszik visszatalálni a királyi családhoz. Legutóbbi, négynapos britországi látogatása során nem csupán édesapjával, III. Károly királlyal találkozott egy privát teázás alkalmával, hanem a nyilvánosság kizárásával felkereste a nemrég özvegyen maradt Kent hercegét is. Ez a gesztus szakértők szerint többet jelent egyszerű udvariasságnál: Harry ezzel jelezhette, hogy a családi kötelékeket a történtek ellenére is fontosnak tartja.
A Clarence House falai között lezajlott 55 perces beszélgetés Károly királlyal már önmagában is fontos lépésnek számított, hiszen tavaly február óta nem találkoztak személyesen. A találkozó után azonban Harry titokban Kensington-palotába is ellátogatott, ahol részvétét fejezte ki Kent hercegének felesége, Katalin, Kent hercegné szeptember 4-én, 92 éves korában bekövetkezett halála miatt.
Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a Mirror-nak úgy nyilatkozott, hogy Harry döntése erős jelzés. Szerinte a herceg ezzel azt mutatta, hogy bár nem kíván visszatérni a monarchia intézményi keretei közé, a családi kapcsolatok továbbra is sokat jelentenek számára.
Úgy gondolom, ez azt bizonyítja, hogy Harry továbbra is a királyi család része akar maradni, még ha az intézményhez nem is kíván visszatérni. A család fontossága azonban felértékelődött az életében
– mondta Bond.
Harry és Meghan esküvőjén a Kent házaspár is megjelent, ami ritka nyilvános szereplés volt Katalin hercegnétől. Szakértők szerint Harry számára ezért is volt természetes, hogy személyesen keresse fel a gyászoló Kent hercegét, és fejezze ki együttérzését.
A királyi szakértők szerint Harry mostani gesztusa újabb apró lépés a békülés felé, és azt bizonyítja, hogy bár élete nagy része immár az Egyesült Államokhoz köti, a családi kötelékeket nem kívánja végleg elengedni.
