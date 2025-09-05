Felbecsülhetetlen kincs: megtalálták Diana hercegné időkapszuláját

Augusztus 31-én volt 28 éve, hogy a világ gyászba borult Diana halálának hírére után. A néhai walesi hercegné mindössze 36 éves volt a tragédia idején, amely mindenkit váratlanul ért. Senki nem gondolta volna, hogy Dianát ilyen fiatalon éri halál, épp ezért az az időkapszula, amelyet balesete előtt hat évvel, 1991. márciusában helyezett el a londoni Great Ormond Street Kórház falában az intézmény elnökeként, nagyobb jelentőséggel bír, mint gondolnánk. Pláne, hogy ennek az időkapszulának a titkára most fény derült.

Az időkapszulára (melynek célja az volt, hogy megörökítsék, milyen volt az élet a kilencvenes években) most, 34 évvel később a fal bontásakor találtak rá. Egy fémmel borított faládikáról van szó, amelyet eredetileg úgy terveztek, hogy csak évszázadok múltán ássák ki. A kórház felújítása és új Gyermekkórház Onkológiai Központ építése során azonban rábukkantak.

De akkor lássuk, mit is rejtett Diana időkapszulája 1991-ből:

Kylie Minogue Rhythm of Love című albumának CD-jét. Egy zsebtelevíziót. Öt fajta fa magját. Egy hópehely hologramját. Egy képet saját magáról Egy napelemes számológépet. Egy újrahasznosított papírlapot. Egy európai útlevet. A The Times napilap egy példányát a kapszula elhelyezésének dátumával. Egy brit pénzérme gyűjteményt.

Ezek közül a legtöbb kárt a napilap érte vízkár miatt, de a jelentések szerint a legtöbb tárgy sértetlen maradt.

A kapszula elhelyezésekor jelenévő David Watson elárulta, a CD többek között azért került bele, mert habár akkor mobiltelefon még nem volt, a technológia már akkor gyorsan fejlődött. Az újrahasznosított papírral már akkor a globális felmelegedésre és a bolygó védelmére akarták felhívni a figyelmet, míg az útlevél az első európai útlevél volt, amit valaha kiadtak - írja az Unilad.