Felbecsülhetetlen kincs: megtalálták Diana hercegné időkapszuláját

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 09:00
A hercegné a ládikát 1991-ben egy kórház falába tette.
B. V.
Augusztus 31-én volt 28 éve, hogy a világ gyászba borult Diana halálának hírére után. A néhai walesi hercegné mindössze 36 éves volt a tragédia idején, amely mindenkit váratlanul ért. Senki nem gondolta volna, hogy Dianát ilyen fiatalon éri halál, épp ezért az az időkapszula, amelyet balesete előtt hat évvel, 1991. márciusában helyezett el a londoni Great Ormond Street Kórház falában az intézmény elnökeként, nagyobb jelentőséggel bír, mint gondolnánk. Pláne, hogy ennek az időkapszulának a titkára most fény derült.

Kiderült, ezt tette időkapszulájába Diana hercegné Fotó: AFP / AFP

Az időkapszulára (melynek célja az volt, hogy megörökítsék, milyen volt az élet a kilencvenes években) most, 34 évvel később a fal bontásakor találtak rá. Egy fémmel borított faládikáról van szó, amelyet eredetileg úgy terveztek, hogy csak évszázadok múltán ássák ki. A kórház felújítása és új Gyermekkórház Onkológiai Központ építése során azonban rábukkantak. 

De akkor lássuk, mit is rejtett Diana időkapszulája 1991-ből:

  1. Kylie Minogue Rhythm of Love című albumának CD-jét.
  2. Egy zsebtelevíziót.
  3. Öt fajta fa magját.
  4.  Egy hópehely hologramját.
  5. Egy képet saját magáról 
  6. Egy  napelemes számológépet.
  7. Egy újrahasznosított papírlapot.
  8. Egy európai útlevet.
  9. A The Times napilap egy példányát a kapszula elhelyezésének dátumával.
  10. Egy brit pénzérme gyűjteményt.

Ezek közül a legtöbb kárt a napilap érte vízkár miatt, de a jelentések szerint a legtöbb tárgy sértetlen maradt. 

A kapszula elhelyezésekor jelenévő David Watson elárulta, a CD többek között azért került bele, mert habár akkor mobiltelefon még nem volt, a technológia már akkor gyorsan fejlődött. Az újrahasznosított papírral már akkor a globális felmelegedésre és a bolygó védelmére akarták felhívni a figyelmet, míg az útlevél az első európai útlevél volt, amit valaha kiadtak - írja az Unilad.

 

