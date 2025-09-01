Most derült ki: Károly király titkos levelet írt Diana hercegnének

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Diana hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 11:00
Az esküvőjük előtt írt különleges sorokat szerelmének a későbbi uralkodó. Most derült fény a titokra, mi is állt Károly király levelében.
1981-es esküvőjük előtti estén Károly király kedves és bátorító üzenetet küldött jövendőbeli feleségének, Diana hercegnének egy kis ajándék kíséretében. Az akkori walesi herceg nem sokkal később feleségül vette Diana Spencert a Szent Pál Székesegyházban egy olyan szertartás keretein belül, amit sokan az évszázad esküvőjének hívtak már akkor.

Károly király
Károly király 1981-ben vette feleségül Diana hercegnét 
Fotó: AFP / AFP

Andrew Morton újságíró, a Diana: In Her Own Words című könyve szerint a Szívek királynője ezt mondta:

„Küldött nekem egy nagyon szép pecsétgyűrűt előző este a Clarence House-ba, rajta a walesi herceg tollával, és egy nagyon kedves kártyát, amin ez állt: Nagyon büszke vagyok rád, és amikor feljössz, ott leszek neked az oltárnál holnap. Csak nézz a szemükbe, és vedd le őket a lábukról!

II. Erzsébet miatt készült két csokor Károly király és Diana esküvőjére

A fényűző eseményt világszerte közvetítették, nagyjából 750 millió ember nézte végig. Esküvőjük látszólag egy valóra vált álom volt.

Emlékszem, annyira szerelmes voltam a férjembe, hogy nem tudtam levenni róla a szemem. Egyszerűen azt hittem, hogy én vagyok a világ legszerencsésebb lánya. Ő majd gondoskodik rólam

– mondta később Diana Mortonnak.

Diana hercegné esküvőjére két csokor virág készült. David Longman elárulta, hogy erre azért volt szükség, mivel a néhai II. Erzsébet királynő a saját esküvője napján elhagyta a sajátját, így igyekeztek elkerülni, hogy valami hasonló itt is megessen – számol be róla az Express.

 

