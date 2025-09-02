Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Egykori királyi fotós kapta lencsevégre a pillanatot, amikor megromlott Harry és Vilmos kapcsolata

királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 17:30
Diána walesi hercegnéHarry hercegVilmos herceg
Egy új dokumentumfilm eddig nem látott képeket mutat be Vilmos és Harry hercegről, a gyerekkortól kezdve Diána halálán át a testvérek máig tartó ellentétéig. A képek mögött a fotósok személyes emlékeiket is megosztották.

Vilmos és Harry herceg a történelem legtöbbet fényképezett királyi testvérpárja. A legtöbb felvétel azonban sosem került nyilvánosságra, viszont most néhány napvilágot látott a William and Harry: The Unseen Photos filmnek köszönhetően, amely ezen a héten kerül a brit mozikba.

Vilmos és Harry kapcsolatának romlását a fotósok is látták a képeken. Fotó: PA /  Northfoto

A képgaléria végigkíséri gyermekkorukat, szüleik válásának feszültségeit, a paparazzók túlkapásait, Diana hercegnő halálát, a hercegek egyre növekvő ellenszenvét a tolakodó sajtó iránt, és a mai napig tartó viszályukat. Ahol királyi fotósok, mint Ian Lloyd, Kent Gavin, és Ian Vogler idézték fel Vilmos és Harry életét a képeken keresztül.

A fotósok egy dologban egyetértettek, a testvérpár mindent megtesz annak érdekében, hogy családjukat megvédjék a paparazzóktól. Amikor Diana feltűnt, a világ azonnal beleszeretett. A fotósok mindenhol követték, de Vilmos és Harry lassan elkezdték megutálni őket.

Emlékszem, amikor Vilmost a Smith’s Lawn pólópályán láttam apja Aston Martinjának anyósülésén. Abban a pillanatban, hogy meglátta a kamerákat, lehajtotta a fejét, haját pajzsként használva, hogy eltakarja arcát, pont, mint fiatal korában Diana. Nem szerette, hogy ő a poszterherceg, és könnyen elpirult

- mondta Lloyd.

A herceg részt vett a családdal a királynő anyjának születésnapi ünneplésén a Clarence Ház kapujában, a lányok sikoltozni kezdték: "Szeretünk, Vilmos!", ami számára kínos volt, de testvérét kifejezetten szórakoztatta, Harry ugyanis mindig ugratni próbálta emiatt.

Harry egészen más alkat volt, látszólag hidegen hagyták a kamerák. Jelen voltam első és utolsó napján is az Etonban, és ő viccelődött, integetett a sajtónak. Amikor Vilmos kezdett az Etonban, ő sokkal feszültebb volt... Csak akkor tudott ellazulni, amikor Diana előrehajolt és viccelődött, hogy mosolyra fakassza

- tette hozzá.

Az igazi problémát a paparazzók jelentették a hercegeknek, akik bármilyen áron képeket akartak készíteni Dianáról. A változást pedig csak a hercegnő 1997. augusztus 31-i, 36 évesen bekövetkezett tragikus halála hozta meg.

2008-ban Brize Nortonban láttam Harryt, amikor Afganisztánból tért haza, miután külföldi sajtóorgánumok kiszivárogtatták a bevetését. Dühösen érkezett. Bár nem a brit sajtó szegte meg a biztonsági embargót, Harry mindannyiunkat egy kalap alá vett. Vilmos ott volt, hogy találkozzon vele, segített vinni a felszerelését apjuk autójához, és ő is dühösen nézett ránk, teljes mértékben kiállva testvére mellett

- tette hozzá a fotós, kiemelve, hogy ekkor már látszott, hogy valami nincsen rendben a hercegek között.

Vilmos 2011-es esküvőjén Harry kifejezetten levertnek tűnt. A Tartalékban azt írta, hogy akkor döbbent rá, hogy az életük mostantól külön utakra tér. Harry számára Meghan Markle-lel való házassága meghozta a vágyott családi egységet, ugyanakkor testvéri kapcsolatuk végét is jelentette, amely ma már helyrehozhatatlannak látszik.

Vilmos hozzáállása a fotósokhoz anyja halála után változott meg gyökeresen. Szervezett egy fotóstalálkozót egy farmon, és előző este meglepetésszerűen megjelent a szállodánk bárjában. Emlékszem, azt mondta nekünk: "Gondoskodom róla, hogy a leendő feleségem és a gyerekeim soha ne szenvedjenek úgy, mint az anyám"

- mesélte Gavin, hozzátéve, hogy ha Diana még ma is élne, fiai nem lennének ennyire szétesve.

Vogler szerint eleinte Harry örült testvére házasságának, de a feszültség elkezdett mutatkozni Edinburgh hercegének temetésén. Bár a hercegek testben ott voltak, lelkileg két külön világban éltek, most pedig már teljesen elhidegültek - írta a Mirror.

 

