Egykori királyi fotós kapta lencsevégre a pillanatot, amikor megromlott Harry és Vilmos kapcsolata

Vilmos és Harry herceg a történelem legtöbbet fényképezett királyi testvérpárja. A legtöbb felvétel azonban sosem került nyilvánosságra, viszont most néhány napvilágot látott a William and Harry: The Unseen Photos filmnek köszönhetően, amely ezen a héten kerül a brit mozikba.

Vilmos és Harry kapcsolatának romlását a fotósok is látták a képeken. Fotó: PA / Northfoto

A képgaléria végigkíséri gyermekkorukat, szüleik válásának feszültségeit, a paparazzók túlkapásait, Diana hercegnő halálát, a hercegek egyre növekvő ellenszenvét a tolakodó sajtó iránt, és a mai napig tartó viszályukat. Ahol királyi fotósok, mint Ian Lloyd, Kent Gavin, és Ian Vogler idézték fel Vilmos és Harry életét a képeken keresztül.

A fotósok egy dologban egyetértettek, a testvérpár mindent megtesz annak érdekében, hogy családjukat megvédjék a paparazzóktól. Amikor Diana feltűnt, a világ azonnal beleszeretett. A fotósok mindenhol követték, de Vilmos és Harry lassan elkezdték megutálni őket.

Emlékszem, amikor Vilmost a Smith’s Lawn pólópályán láttam apja Aston Martinjának anyósülésén. Abban a pillanatban, hogy meglátta a kamerákat, lehajtotta a fejét, haját pajzsként használva, hogy eltakarja arcát, pont, mint fiatal korában Diana. Nem szerette, hogy ő a poszterherceg, és könnyen elpirult

- mondta Lloyd.

A herceg részt vett a családdal a királynő anyjának születésnapi ünneplésén a Clarence Ház kapujában, a lányok sikoltozni kezdték: "Szeretünk, Vilmos!", ami számára kínos volt, de testvérét kifejezetten szórakoztatta, Harry ugyanis mindig ugratni próbálta emiatt.

Harry egészen más alkat volt, látszólag hidegen hagyták a kamerák. Jelen voltam első és utolsó napján is az Etonban, és ő viccelődött, integetett a sajtónak. Amikor Vilmos kezdett az Etonban, ő sokkal feszültebb volt... Csak akkor tudott ellazulni, amikor Diana előrehajolt és viccelődött, hogy mosolyra fakassza

- tette hozzá.

Az igazi problémát a paparazzók jelentették a hercegeknek, akik bármilyen áron képeket akartak készíteni Dianáról. A változást pedig csak a hercegnő 1997. augusztus 31-i, 36 évesen bekövetkezett tragikus halála hozta meg.

2008-ban Brize Nortonban láttam Harryt, amikor Afganisztánból tért haza, miután külföldi sajtóorgánumok kiszivárogtatták a bevetését. Dühösen érkezett. Bár nem a brit sajtó szegte meg a biztonsági embargót, Harry mindannyiunkat egy kalap alá vett. Vilmos ott volt, hogy találkozzon vele, segített vinni a felszerelését apjuk autójához, és ő is dühösen nézett ránk, teljes mértékben kiállva testvére mellett

- tette hozzá a fotós, kiemelve, hogy ekkor már látszott, hogy valami nincsen rendben a hercegek között.