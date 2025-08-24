Mindenki erről suttog: a walesi herceg és hercegné nagy lépés előtt áll

Mint arról korábban beszámoltunk, a walesi hercegi pár mögött pörgős időszak áll, hiszen nemrég beköltöztek új, nyolc hálószobás birtokukra, a Forest Lodgera. Az igazán elfoglalt időszak azonban csak most érkezik a számukra, hiszen ősszel a gyerekek folytatják az iskolát. Ez pedig az utolsó olyan év lesz a három hercegi csemete számára, amikor mindannyian ugyanoda járnak. A 12 éves György jövőre ugyanis már középiskolába megy, melynek kiválasztása nagy nehézség Katalin és Vilmos számára.

Az utolsó tanév következik, amikor gyermekeik még egy helyre járnak Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

A hírek szerint az Eton és a Marlborough College a két fő esélyes arra, hogy a következő trónörökös ott folytassa a tanulmányait. Jennie Bond királyi szakértő szerint azonban a döntés nem lesz egyszerű akkor sem, ha a két intézmény közül választanak és akkor sem, ha másik mellett teszik le a voksukat:

Vilmos és Katalin kisfia, György gyorsan fiatal férfivá érik, és ez az utolsó év, amikor testvéreivel együtt járhat Lambrookba. Újabb mérföldkőhöz érkeztek tehát. György biztosan izgul a változás miatt, de remélhetőleg néhány iskolai barátja vele tart majd, bárhová is kerül

- közölte a szakértő hozzátéve, az iskolai váltás Katalinnak és Vilmosnak is nagy lépés lesz, hiszen eddig mindig aktívan részt vettek György, Lajos és Sarolta iskolai életében: iskolába vitték őket, részt vettek szakkörökön.

Megnyugvást jelenthet számukra azonban az, hogy a Forest Lodgba úgy költöztek be, hogy az lesz az "örök otthonuk". A hercegi pár ugyanis jelenleg úgy tervezi, akkor is ott maradnak, ha Vilmosból király lesz és nem költöznek be a palotába. Bond úgy véli, Vilmos ezzel stabilitást akar adni a családjának. Valamit, amit ő sosem kapott meg:

Vilmos, aki gyerekként szülei veszekedései miatt folyton költözni kényszerült, eltökélte, hogy saját családjának megadja azt a stabilitást, amit ő sosem kapott meg. Szinte megszállottan védi a magánéletüket és a Forest Lodge egy elszigetelt ház a Windsor Great Parkban sokkal nagyobb nyugalmat ad, mint egy palota vagy kastély, amely turisták ezreit vonzza nap mint nap

- idézte őt a Mirror.