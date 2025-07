Lebuktak: fény derült Vilmos herceg és Katalin hercegné titkos randijára

Úgy tűnik Katalin hercegné és Vilmos herceg nagy Rihanna rajongók. A BBC Radio 1 korábbi DJ-je, Scott Mills egy új interjúban leplezte le, hogy a hercegi páros néhány hónappal azelőtt, hogy hivatalosan is bejelentette volna az eljegyzést, 2010 májusában részt vett a BBC Radio 1 Big Weekend fesztiválján.

Lehullt a lepel Vilmos és Katalin egy még eljegyzés előtti titkos randijáról Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Emlékszem, hogy megjelentek a Radio 1 Big Weekenden évekkel ezelőtt... a vezetőség tudott róla, de mi többiek nem, nyilvánvalóan biztonsági okokból. Titokban tartották, de ott álltak Rihanna koncertjénél a színpad szélén. Tetszett, hogy így is részt vettek benne

- mesélte Mills.

Rihannán kívül azon az évi Big Weekend, amelyet Észak-Walesben, Bangor városában rendeztek meg, többek között Kesha, Justin Bieber, Florence & The Machine, Alicia Keys, Lostprophets, 30 Seconds to Mars és még sok más zenész is fellépett a színpadon. Ez valószínűleg az egyik utolsó visszafogott nyilvános megjelenése volt Vilmosnak és Katalinnak, mielőtt kapcsolatukat hivatalossá tették.

A pár a skóciai St. Andrews Egyetemen ismerkedett meg, ahol több mint egy évig barátok voltak, mielőtt randevúzni kezdtek.

Innentől kezdve csak úgy kivirágzott a kapcsolatunk. Rájöttünk, hogy ugyanazok az érdeklődési köreink. Egyszerűen jól éreztük magunkat együtt.

- mondta Vilmos egy az eljegyzést követő interjúban.

Több mint egy évtized együttlét után Vilmos és Katalin 2010 novemberében jelentették be eljegyzésüket, majd 2011. április 29-én házasodtak össze. Annak ellenére, hogy ma már három gyermeküket, György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget nevelik, walesi pár nem hagyott fel a koncertezésekkel. Tavaly nyáron például Vilmos elvitte Györgyöt és Saroltát Taylor Swift Eras Tour koncertjére Londonba, a fellépés végén még egy közös képet is csináltak az énekesnővel.

Bár férje és legidősebb fia egy nap királyok lesznek, Katalin hercegné igyekszik megőrizni az otthoni normalitást. 2019-ben királyi bennfentesek mesélték el, hogy a walesi hercegné teljes mértékben belenőtt a jövőbeli királynéi szerepébe, miközben családját egyszerűbb körülmények között neveli.

Azt szeretné megvalósítani, amiben ő maga is felnőtt, vidéki életet egy összetartó családban. Nagyon szeretné, ha gyerekei normális életet élhetnének

- árulta el egy közeli forrás.