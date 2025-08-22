„Ismertem Vilmos herceget, Katalint és Harryt – el kell fogadnunk a brutális igazságot”

Károly király egykori komornyikja felfedte a palota zárt kapui mögött zajló eseményeket, felfedve első benyomásait a fiatal Kate Middletonról, és megosztotta a brutális igazságot Vilmos és Harry szakításáról.
A könnyed szépség, természetes eleganciáját csak nyilvánvaló intelligenciája múlta felül, Kate Middleton mindössze 22 éves volt, de Grant Harold, a király komornyikja tudta, hogy ő egy született királyné.
Károly király megbízható komornyikjaként egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy felfedje, mi történik valójában a palota kapui mögött. A The Mirrornak ezt nyilatkozta : „Az a lány minden tekintetben királynő volt a hölgyek között. Tökéletes királynéi anyag, és ez egyértelműen látszik is rajta. Minden benne volt – ahogy viselkedett, ahogy beszélt, ahogy az emberekkel bánt, a kedvessége, a szépsége –, ha mondhatom, ő volt a modern kori Diana hercegnő.”
Grant – aki 2004 és 2011 között a királyi családnál dolgozott – főként I. Károly király komornyikjaként, de alkalmanként Erzsébet királynőt is szolgálat – a The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service című könyvben beszélt arról, hogy Katalinnal először Vilmos herceggel fennálló románcának korai éveiben találkozott.
Katalin humorát Diana hercegnőéhez hasonlítva így folytatja: „Diana a Sandringhamben mindig megnevettette a személyzetet azzal, hogy kidugta a fejét az ablakon és grimaszolt, és Kate is ugyanezt tette. Mindent megtestesít, amit csak el lehet képzelni, gyönyörű és intelligens nő.”
A komornyik arra is visszaemlékezett, hogy Katalin és Vilmos távolságtartóan fogadták kezdetben, Harry ezzel szemben azonnal vízicsatára hívta. Visszaemlékezve arra, milyen szorosan kötődtek egymáshoz a hercegek akkoriban, ezt mondja: „Vilmos és Harry olyan közel álltak egymáshoz, mint ahogyan a jó testvérek szoktak. Sok testvérnél az figyelhető meg, hogy gyerekként nagyon szoros a kapcsolatuk, aztán tiniként eltávolodnak. De Vilmos és Harry egyáltalán nem ilyen volt. Nem tudom, hogy az édesanyjuk halála miatt-e, de elválaszthatatlanok voltak. Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy össze fognak veszni és nem állnak majd egymással szóba, elküldtem volna a diliházba. Elképzelhetetlen volt mindez.”
„És amikor a konfliktus igazán elkezdődött, azt kérdeztem magamtól: »Miért romlott el ez az egész ennyire?« Nem tudtam felfogni. Most már szóba sem állnak egymással, pedig régen állandóan beszéltek. Ez nagyon szomorú.”
Grant azt is hiszi, hogy a hercegek közötti esetleges kibékülés a reflektorfényen kívül történhet. Azt mondja: „Azt hiszem, a családok kibékülhetnek, és a családok helyrejöhetnek, de soha nem lesz ugyanaz. Szóval igen, látok esélyt arra, hogy Vilmos és Harry kibéküljön, de semmiképpen sem a királyi családon belül. Azt nem gondolom, hogy Harry és Meghan visszatérhetne hivatalosan a királyi családba, de azt már elképzelhetőnek tartom, hogy zárt ajtók mögött igyekezzenek helyrehozni a dolgokat, hogy a király láthassa az unokáit.”
Bár Grant reménykedett a sussexiek és a tágabb windsori család újraegyesülésében, hozzátette, hogy „a dolgok mostanában elég zűrzavarosak”, és elismerte: „Azt hiszem, el kell fogadnunk, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy soha nem láthatjuk őket egységes családként a nyilvánosság előtt.”
Grant biztos benne, hogy Harry valamilyen módon kommunikált apjával betegsége miatt, így folytatja: „Károly egy nagyon együttérző ember. Tehát, még ha Vilmos – mint báty – dühös is amiatt, amit Harry tett, és talán további fenntartásai vannak a Harryvel való találkozással kapcsolatban, azt hiszem, a király életének ezen a pontján azt fogja gondolni: »Nézzük a nagyobb képet. Az élet túl rövid, és a család az egyetlen, amid van«.”
