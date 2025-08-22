„Ismertem Vilmos herceget, Katalint és Harryt – el kell fogadnunk a brutális igazságot”

Károly király egykori komornyikja felfedte a palota zárt kapui mögött zajló eseményeket, felfedve első benyomásait a fiatal Kate Middletonról, és megosztotta a brutális igazságot Vilmos és Harry szakításáról.

Vilmos és Harry herceg

Fotó: AFP

A könnyed szépség, természetes eleganciáját csak nyilvánvaló intelligenciája múlta felül, Kate Middleton mindössze 22 éves volt, de Grant Harold, a király komornyikja tudta, hogy ő egy született királyné.

Károly király megbízható komornyikjaként egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy felfedje, mi történik valójában a palota kapui mögött. A The Mirrornak ezt nyilatkozta : „Az a lány minden tekintetben királynő volt a hölgyek között. Tökéletes királynéi anyag, és ez egyértelműen látszik is rajta. Minden benne volt – ahogy viselkedett, ahogy beszélt, ahogy az emberekkel bánt, a kedvessége, a szépsége –, ha mondhatom, ő volt a modern kori Diana hercegnő.”

Grant – aki 2004 és 2011 között a királyi családnál dolgozott – főként I. Károly király komornyikjaként, de alkalmanként Erzsébet királynőt is szolgálat – a The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service című könyvben beszélt arról, hogy Katalinnal először Vilmos herceggel fennálló románcának korai éveiben találkozott.

Katalin humorát Diana hercegnőéhez hasonlítva így folytatja: „Diana a Sandringhamben mindig megnevettette a személyzetet azzal, hogy kidugta a fejét az ablakon és grimaszolt, és Kate is ugyanezt tette. Mindent megtestesít, amit csak el lehet képzelni, gyönyörű és intelligens nő.”

A komornyik arra is visszaemlékezett, hogy Katalin és Vilmos távolságtartóan fogadták kezdetben, Harry ezzel szemben azonnal vízicsatára hívta. Visszaemlékezve arra, milyen szorosan kötődtek egymáshoz a hercegek akkoriban, ezt mondja: „Vilmos és Harry olyan közel álltak egymáshoz, mint ahogyan a jó testvérek szoktak. Sok testvérnél az figyelhető meg, hogy gyerekként nagyon szoros a kapcsolatuk, aztán tiniként eltávolodnak. De Vilmos és Harry egyáltalán nem ilyen volt. Nem tudom, hogy az édesanyjuk halála miatt-e, de elválaszthatatlanok voltak. Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy össze fognak veszni és nem állnak majd egymással szóba, elküldtem volna a diliházba. Elképzelhetetlen volt mindez.”