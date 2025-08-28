"Ne aggódj, anyu" - Vilmos szívszorító ígéretet tett Dianának

Diana és III. Károly 29 évvel ezelőtt véglegesítették a válásukat. Házasságuk 11 évi tartott, miután a királyi pár 1981-ben mondta ki az igent, majd 1992-ben, két gyerek után külön is váltak, azonban házasságukat hivatalosan csak 1996-ban zárták le. Diana a hírek szerint válásukat követően egyszeri 17 millió fontot (ma közel 8 milliárd forint) kapott, továbbá évi 350 ezer fontos (ma 161 millió forint) járulékot. Ezen felül megtarthatta lakosztályát is a Kensington-palotában. Egy valamitől azonban megfosztották őt: hivatalos megszólításától, a HRH-tól, vagyis az Ő királyi fensége megnevezéstől (Her Royal Highness). Ez pedig rendkívül rosszul esett Dianának, ami miatt Vilmos szívszorító ígéretet tett számára.

Szívszorító ígéretet tett Vilmos Dianának. / Fotó: AFP

Ne aggódj anyu, egy nap, amikor király leszek, visszaadom neked a címedet

- ígérte a 14 éves Vilmos herceg édesanyjának, nem tudván akkor még, hogy milyen tragédia vár rájuk egy év múlva.

Diana a válás után megtarthatta a „walesi hercegné” címet, azonban ez azt jelentette, hogy barátainak vagy személyzetének már nem kellett meghajolni előtte. Ugyanakkor azt is jelentette, hogy most neki kellett hódolatot mutatnia a férje, és számos alacsonyabb rangú királyi családtag előtt. Ez pedig azok után volt kifejezetten fájó számára, hogy Károly nem egyszer hasonlítgatta őt Sára yorki hercegnéhez.

Miért nem tudsz inkább olyan lenni, mint Fergie?

- kérdezte a jelentések szerint egy nap Károly Dianától, aki egyszerűen nem találta a helyét a királyi családban, írja a Mirror. Valaki számára, akinek az önbecsülése már eleve alacsony, és nagyon sebezhetőnek érzi magát, ez nem csupán egy visszautasítás volt. Ez az egyik legtöbb fájdalmat okozó, bántó megjegyzés lett volna, amit a férje mondhatott neki.

Diana végül elvesztette kapcsolatát a királyi család tagjaival, akikkel korábban szoros viszonyban állt, de a válás során végig aktív, gondoskodó anya maradt fiainak, Vilmosnak és Harrynek, miközben egyedül navigálta az életet.