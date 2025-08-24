Végre kiderült: Vilmos egy okból nem tudja helyrehozni a viszályt Harryvel!

Egy szakértő szerint Vimos herceg egyetlen egy okból nem tudja rendezni jó viszonyát öccsével, Harry herceggel. Azt állítja, hogy Vilmos herceg bizalmatlansága Meghan Markle iránt az egyik fő oka annak, hogy nem hajlandó közeledni öccséhez.

Vilmos herceg kizárólag csak egyetlen egy dolog miatt nem tudja rendezni kapcsolatát öccsével, Harry herceggel / Fotó: AFP

Vilmos herceg nem lenne ellenére a békülésnek, de csak egy feltétellel!

Öt év telt el azóta, hogy Harry és Meghan lemondtak királyi státuszukról, majd az Amerikai Egyesült Államokba, Montecitóba költöztek két gyermekükkel, a hatéves Archie herceggel és a hároméves Lilibet hercegnővel. Richard Fitzwilliams királyi szakértő a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, hogy a Meghan iránti bizalmatlanság fő ok, amiért Vilmos nem keresi testvérét, bár ez csak egy a sok tényező közül.

Azt is hozzátette, hogy Vilmos úgy érzi, Harry elárulta a királyi családot:

Tekintettel… a személyes támadásokra, amelyek a ‘Tartalék’ című memoárban érték őt, a kibékülés valószínűleg nagyon nehéz ügy lesz a walesi herceggel. Vannak dolgok, amelyeket nem felejtenek el

- olvasható az Express cikkében.

Harry mindent kiteregető könyve, a Tartalék 2023 januárjában jelent meg, és fontos eseményeket mesélt el Harry életéből és a királyi családdal való kapcsolatából. A Guinness-rekordok szerint a Tartalék minden idők leggyorsabban fogyó ismeretterjesztő könyve lett megjelenése napján.

Természetesen a kibékülés kívánatos, és száműzetésben lenni, ami Harry helyzete gyakran nagyon szomorú… Legutóbb a testvérek tavaly augusztusban, Lord Fellowes emlékünnepségén találkoztak, de állítólag nem beszéltek egymással. Kétlem, hogy azóta bármi is változott volna

- zárta le gondolatait a szakértő.