Azonnal megszakította a nyári pihenőjét Vilmos herceg és Katalin hercegné: szívszorító, amit megüzentek

A walesi herceg és hercegnő személyes üzenetet osztottak meg a VJ-nap alkalmából, hogy megemlékezzenek ,,mindazok bátorságáról és kitartásáról, akik szolgáltak". Vilmos herceg és Katalin hercegné különleges nyilatkozatot tett közzé.
Szívhez szóló üzenetük, azután hangzott el, hogy Károly király megemlékezett a második világháborúban a Csendes-óceánon és a Távol-Keleten harcolt és elesett emberekről, mondván szolgálatuk és áldozatuk sohasem feledhető el.
Az augusztus 15-ei VJ-nap a hat évig tartó háború végének évfordulóját jelzi. Az 1945-ös ünnepség nagy része a májusi VE-napjára összpontosult, amikor a Távol-Keleten szolgált katonákat ,,elfeledett hadseregnek" nevezték el.
Vilmos herceg és Katalin hercegné ezt nyilatkozták a nap alkalmából:
Ma, a VJ-nap 80. évfordulóján, emlékezünk mindazok bátorságára, áldozatvállalására és kitartására, akik szolgáltak. Ma különösen azoknak a brit és brit nemzetközösségi katonáknak gondolunk, akik az ázsiai-csendes-óceáni térségben harcoltak.
Örök hálával tartozunk annak a generációnak, amely oly sokat adott, és amelynek mindig hálásak leszünk. Ne felejtsük el! W & C.
Vilmos herceg és felesége nem fognak részt venni a későbbi megemlékezésen a Staffordshire-i Nemzeti Emlékarborétumban miután a nyári pihenőjüket töltik, de Károly király, Kamilla királyné, illetve Keir Starmer miniszterelnök jelen lesz.
Már megírtuk korábban, hogy Károly király üzenetet tett közzé a Japán feletti győzelemről és a háború költségeiről is, amelyek messze túlmutatnak a csatatereken.
III: Károly elismerte a Hirosima és Nagasaki atombombázása okozta pusztítást, amely végül Japán kapitulációjához vezetett, az árat, amely a polgárokra nehezedett úgy nevezte, mint amit soha többé egyetlen nemzetnek sem kellene átélnie.
Megfogadta, hogy a VJ-nap hőseinek áldozata és szolgálata sosem merül feledésbe - számol be róla a Mirror.
A megszállt területek ártatlan civil lakossága is súlyos nehézségekkel nézett szembe”
- mondta ma reggel sugárzott adásában.
Több, mint 90 ezer brit katona esett el a Japán elleni háborúban, és több, mint 30 ezren haltak meg, míg több, mint 12 ezren voltak a japánok által hadifogságban tartott 190 ezer katona között. A szövetséges erők közül az Egyesült Államok szenvedte el a legnagyobb veszteséget, több, mint 100 ezren haltak meg a harcok során.
Az atombombák következtében Hirosimában és Nagasakiban több, mint 200 ezer ember halt meg a bombák, és a robbanás okozta sugárfertőzés és egyéb sérülés miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.