Azonnal megszakította a nyári pihenőjét Vilmos herceg és Katalin hercegné: szívszorító, amit megüzentek

A walesi herceg és hercegnő személyes üzenetet osztottak meg a VJ-nap alkalmából, hogy megemlékezzenek ,,mindazok bátorságáról és kitartásáról, akik szolgáltak". Vilmos herceg és Katalin hercegné különleges nyilatkozatot tett közzé.

Katalin hercegné és Vilmos herceg nyilatkozatban tisztelegtek a VJ-nap alkalmából

Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Szívhez szóló üzenetük, azután hangzott el, hogy Károly király megemlékezett a második világháborúban a Csendes-óceánon és a Távol-Keleten harcolt és elesett emberekről, mondván szolgálatuk és áldozatuk sohasem feledhető el.

Az augusztus 15-ei VJ-nap a hat évig tartó háború végének évfordulóját jelzi. Az 1945-ös ünnepség nagy része a májusi VE-napjára összpontosult, amikor a Távol-Keleten szolgált katonákat ,,elfeledett hadseregnek" nevezték el.

Vilmos herceg és Katalin hercegné ezt nyilatkozták a nap alkalmából:

Ma, a VJ-nap 80. évfordulóján, emlékezünk mindazok bátorságára, áldozatvállalására és kitartására, akik szolgáltak. Ma különösen azoknak a brit és brit nemzetközösségi katonáknak gondolunk, akik az ázsiai-csendes-óceáni térségben harcoltak. Örök hálával tartozunk annak a generációnak, amely oly sokat adott, és amelynek mindig hálásak leszünk. Ne felejtsük el! W & C.

Vilmos herceg és felesége nem fognak részt venni a későbbi megemlékezésen a Staffordshire-i Nemzeti Emlékarborétumban miután a nyári pihenőjüket töltik, de Károly király, Kamilla királyné, illetve Keir Starmer miniszterelnök jelen lesz.

Már megírtuk korábban, hogy Károly király üzenetet tett közzé a Japán feletti győzelemről és a háború költségeiről is, amelyek messze túlmutatnak a csatatereken.

III: Károly elismerte a Hirosima és Nagasaki atombombázása okozta pusztítást, amely végül Japán kapitulációjához vezetett, az árat, amely a polgárokra nehezedett úgy nevezte, mint amit soha többé egyetlen nemzetnek sem kellene átélnie.

Megfogadta, hogy a VJ-nap hőseinek áldozata és szolgálata sosem merül feledésbe - számol be róla a Mirror.

A megszállt területek ártatlan civil lakossága is súlyos nehézségekkel nézett szembe”

- mondta ma reggel sugárzott adásában.