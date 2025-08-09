Kitálalt Meghan Markle közeli barátja

Bryony Gordon, aki 2018-ban ismerkedett meg Meghan Markle-lel egy eseményen, most nyilvánosan szót emelt a hercegné védelmében. A 45 éves újságíró és podcaster úgy véli, Meghant a királyi család más tagjaihoz képest aránytalanul sok támadás érte.

Meghan Markle közeli barátja kritizálja a királyi családot és bánásmódját

Fotó: Van Tine Dennis/ABACA / Northfoto

Hibáztathatjuk-e a párt azért, mert el akartak menekülni a királyi élet sajátos börtönéből, különösen a sussexi hercegnő és András herceg esetében tapasztalható nevetséges kettős mérce fényében?

– tette fel a kérdést Gordon.

Elmondta, hogy Meghan Markle-lel egy mentális egészséggel foglalkozó panelbeszélgetésen találkozott először, és már akkor megfogta őt Meghan nyugodt és megnyugtató személyisége. A barátság azóta is fennmaradt: együtt vesznek részt jótékonysági ebédeken és közös projektekben is dolgoznak.

Valahányszor találkozunk, vagy üzenetet váltunk, azon tűnődöm, mit árul el a világról az a tény, hogy őt ennyire becsmérelték és trollkodták, miközben más királyi családtagokat, akik valóban helytelenül viselkedtek, mintha nem vonták volna felelősségre

– írta Gordon.

A közelmúltban újra reflektorfénybe került András herceg neve, miután olyan pletykák kaptak szárnyra, miszerint egy Harry herceggel történő vita során fel lett pofozva, ezt azonban szóvivők később cáfoltak. Gordon szerint az ilyen hírek olvasása csak tovább fokozza a frusztrációját, ugyanis úgy véli, Meghan védelmére alig történt valami, miközben András herceg ügyében láthatóan sokkal nagyobb erőfeszítések történtek, és még így is évekig fedve maradt a viselkedése.

Gordon arra is rámutatott, hogy Meghan, akit még azzal is támadnak, hogy hajnalban küld e-maileket a munkatársainak, össze sem hasonlítható azokkal a férfi családtagokkal, akik súlyosabb botrányok részesei voltak.

Miért van az, hogy befolyásos férfiak helytelen viselkedése elfogadottabb, míg egy nőnek, akit azzal kritizálnak, hogy hajnalban e-maileket ír, ekkora támadást kell elszenvednie?

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a királyi család később valóban megtette a szükséges lépéseket András herceg ügyében, miután 2022-ben a néhai II. Erzsébet megfosztotta fiát katonai címeitől. Ezek után András herceg kénytelen volt visszavonulni minden hivatalos szerepvállalásától. Ezt követően a York Város Szabadsága címét is megvonták tőle a helyi tanács döntése alapján.