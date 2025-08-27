Meghan Markle újabb ütést mért a királyi családra, bevallotta, mit kellett tennie

Meghan Markle ismét nagy vihart kavart: a sussexi hercegné egy vadonatúj interjúban nemcsak a királyi életről mondott kemény szavakat, hanem végre tisztázta valódi hivatalos nevét is.

Meghan Markle most sem volt kíméletes

Fotó: AdMedia/ Newscom/MEGA / Northfoto

A Netflix legújabb, „With Love, Meghan” című évadának premierje napján a hercegné a YouTube „The Circle” című sorozatában ült le Emily Chang újságíróval egy kötetlen beszélgetésre. A két nő együtt vacsorázott, sörözött és hamburgert evett, miközben Meghan őszintén mesélt arról, milyen volt élete a királyi családban – és milyen most, amikor saját útját járja.

Az udvari éveim alatt sok mindenben nem lehettem önmagam. Például mindig testszínű harisnyát kellett viselnem – ez számomra teljesen idegen volt. Olyan volt, mintha egy régi filmbe csöppentem volna. Ez az apróság is jól mutatta, hogy mennyire nem lehettem hiteles

– árulta el Meghan.

Hozzátette: ma már végre úgy öltözködhet és úgy beszélhet, ahogy szeretne.

Most nem érzem szükségét, hogy bármit is bizonyítsak. Önmagam vagyok, és ez mindennél többet ér.

Az interjú egyik legizgalmasabb pillanata akkor következett, amikor szóba került Meghan hivatalos neve. Korábban már jelezte, hogy házassága után a „Sussex” nevet használja, ám most világossá tette:

A hivatalos nevem Meghan, sussexi hercegné. Ez a cím a családi nevünk, amelyet gyermekeinkkel is közösen viselünk.

A beszélgetés során a hagyományos háziasszony szerepéről is kérdezték. Meghan erre határozottan reagált:

Nem hiszem, hogy bárki plusz csillagot érdemel azért, mert vajat köpül. Nekem nincs időm minden este főzni, de remekül rendezek meg egy take-away vacsorát is. Mindenki azt csinálja, ami neki örömöt okoz – számomra a boldogság az egyensúlyban rejlik.

A hercegné interjúja újabb bizonyítéka annak, hogy Meghan nem hajlandó megfelelni a királyi elvárásoknak, inkább saját életét építi – miközben világszerte milliók figyelik minden szavát és tettét, írja a Mirror.