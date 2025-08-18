UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Meghan Markle elutasította a királynő tanácsát – drámai következményei lettek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 11:30
A királyt és királynét is meglepte a hercegné hozzáállása.

Egy királyi életrajzíró szerint Meghan Markle figyelmen kívül hagyta a néhai II. Erzsébet királynő tanácsát, miszerint látogassa meg elhidegült édesapját, Thomas Markle-t Mexikóban, a döntés pedig súlyos következményeket vont maga után.

Meghan Markle elutasította a királynő tanácsát Fotó: Van Tine Dennis/ABACA /  Northfoto

Tom Bower királyi életrajzíró Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors című könyvében részletesen bemutatja Meghan és édesapja, Thomas Markle megromlott kapcsolatát. Az író szerint a királynő és Károly király is próbáltak közvetíteni a felek között, ám Meghan elutasította a békülés lehetőségét.

Thomas Markle neve akkor vált negatív értelemben ismertté a brit sajtóban, amikor kiderült, hogy a királyi esküvő előtt paparazzikkal egyeztetve fotókat készíttetett magáról. A képeken például öltönyt próbált és Meghan és Harry képeit nézegette, állítólag azért, hogy javítsa saját megítélését a nyilvánosság előtt.

Bár eredetileg úgy volt, hogy részt vesz lánya esküvőjén, a botrány, valamint egészségügyi problémái miatt végül távol maradt. Harry herceg Spare című memoárjában elárulta: Meghan hónapokat töltött azzal, hogy megnyugtassa apját, akit mélyen megviselt a médiafigyelem, ugyanakkor ismételten hazudott lányának a megrendezett képekről.

Miután lelepleződött, Thomas bűnbánó üzenetet küldött: „Szégyellem magam.” Az események tragikus fordulatot vettek: Thomas szívrohamot kapott, és végérvényesen távol maradt az esküvőről, valamint lánya életéből is.

Bár Thomas a múltban mindent megtett Meghanért, hosszú műszakokat vállalt, hogy lányát elit iskolába járathassa, ugyanakkor a kapcsolatuk megromlott. Meghan egyes ismerősei szerint apja viselkedése több mint szégyenletes volt, ő maga pedig végül megszakította vele a kapcsolatot.

Tom Bower szerint II. Erzsébet királynő és Károly király próbálták rávenni Meghant, hogy repüljön Amerikába, és béküljön ki apjával. Meghan azonban elutasította a kérést, ezzel pedig állítólag megdöbbenést váltott ki a királyi család két legmagasabb rangú tagjából.

A kapcsolat azóta sem rendeződött.

Thomas Markle soha nem találkozott Harry herceggel, sem unokáival, Archie-val és Lilibettel. A hercegné apai családjával mára szinte teljesen megszakította a kapcsolatot - írja a Daily Mail.

 

