Rettentő kínos: Meghan Markle-t nyíltan mellőzte a világsztár

Az 56 éves énekesnő 2022-ben találkozott először a Sussex hercegnőjével, amikor vendégként szerepelt Meghan Markle Archetypes podcast műsorában, azonban amikor a héten arról kérdezték, találkozott-e valaha királyi személlyel, Harry herceg feleségét említésre sem méltatta.

Mariah Carey nem tett említést arról, hogy találkozott volna Meghan Markle-lel Fotó: Northfoto / hot! magazin

Mariah Carey említésre sem méltatta Meghan Markle-t

Bár Meghan és férje, Harry herceg 2020-ban visszaléptek a hivatalos királyi életből, a pár továbbra is a királyi család tagjának számít, ami még furcsábbá teszi az énekesnő kijelentését, illetve Meghanék mellőzését. Mariah Carey döntése, hogy nem említi Markle-t, vélhetően 2022-es, Archetypes podcastbeli kínos találkozásukból fakadhat, amikor az énekesnő a hercegnőt dívának nevezte – emlékeztet az Express. Ugyan Mariah Carey gyorsan tisztázta, hogy nem negatívan értette mindezt, de ki tudja...

A beszélgetés során szó esett a díva szó összetett jelentéséről és a hozzá társított negatív jelentésről, majd Carey megvádolta a hercegnőt, hogy ő maga is egy díva. Az énekesnő megjegyezte, hogy nem a személyiségét kritizálta, azonban a helyzet mégis feszült maradt.

Néha adsz nekünk diva pillanatokat, Meghan…

– mondta Mariah Carey a podcast adásban.

Meghan megdöbbenve reagált az énekesnő kijelentésére: „Milyen díva pillanatokat adok nektek?”

Ezután Carey elmagyarázta, hogy ez a vizuális megjelenésről szól. Az énekesnő hozzátette, hogy ha Meghan nem lenne ennyire gyönyörű, és nem lenne csodálatos az öltözéke, akkor nem kapna ennyi díva jelzőt.

Azonban nem jutottak dűlőre a díva szó kapcsán, és a podcast további részében a megszólítás egyértelműen zavarta a Sussex hercegnőjét.

Az agyam tényleg csak azon pörgött, milyen ostobaságokat olvashatott vagy kattintott, hogy ezt mondhassa, és azon gondolkodtam: vajon a lányrajongásom ilyen gyorsan véget ér? Tényleg nem lát engem? Biztos érezte a zavart nevetésemet, és rögtön tisztázni akarta

– nyilatkozta akkoriban Meghan.

Sussex hercegnője hozzátette, hogy bár az énekesnő dicséretnek szánta, ő mégis támadásként élte meg, mert a díva szót a saját értelmezése szerint értette.