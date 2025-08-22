Végre kiderül: ezért utálják annyira Meghan Markle-t Amerikában

Meghan Markle és Harry herceg kapcsolata a királyi családdal azóta feszült, hogy a pár 2020-ban visszalépett a királyi kötelezettségek teljesítésétől.
A helyzet tovább súlyosbodott, amikor Harry herceg és Meghan Markle egy Netflix-dokumentumfilmben mutatták be királyi életüket, interjút adtak Oprah Winfrey-nek, és egy minden részletre kiterjedő memoárt jelentettek meg.
Az igazi probléma nagyon is Meghan. Őt az ország monarchistáinak nagy része intenzíven nem kedveli. Úgy látják, hogy nagyon… károsan hat a királyi családra
- nyilatkozta a királyi kommentátor, Ingrid Seward a Fox News-nak.
Ingrid Seward szerint az amerikaiak Meghan Markle-t egy kulcsfontosságú okból nem kedvelik:
„Szerintem sok ember Amerikában hasonlóan érez. Nem tetszik nekik, hogy Meghan állítólag kritizálta a férje családját és a saját családját.”
Meghan édesapja egészségügyi okokra hivatkozva nem jelent meg az esküvőjükön, később olyan jelentések is napvilágot láttak, hogy paparazzi fotókat állított elő, hogy javítsa nyilvános megítélését - írja az Express.
Thomas Markle soha nem találkozott az unokáival, és korábban azt nyilatkozta, hogy „Szeretné még látni az unokáit, mielőtt meghalna”.
