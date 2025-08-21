Árulkodó üzenetet küldött Meghan Markle a királyi családnak sorozata új évadában

Meghan Markle finom üzenetet küldött a királyi családnak a státuszáról bátor öltözködési választásaival a hamarosan érkező, Netflix műsora második évadának előzetesében.

Úgy tűnik Meghan Markle újabb rejtett üzenetet küldött a királyi családnak. Fotó: Van Tine Dennis/ABACA / Northfoto

A sussexi hercegné csendes luxust sugárzó, letisztult alapdarabokból álló ruhatárát mutatta meg a Szeretettel: Meghan című műsor előzetesében, miközben hírességek társaságában főzött. Bár Meghan már régóta ismert kifinomult öltözködéséről, egy stílusszakértő szerint ezek az öltözékek most egyértelmű üzenetet hordoznak a királyi család számára arról, hogyan érez valójában a hercegnéi szerepével kapcsolatban.

A Kaliforniában élő személyi stylist, Cynthia Kennedy szerint Meghan öltözködése a Netflix-műsor második évadában világos üzenetet közvetít, miszerint már nincs szüksége arra, hogy úgy öltözzön, mint egy hercegné.

Az átalakított stílusával azt üzeni mindenkinek, hogy nem kell többé hercegnéként öltöznöm. Úgy öltözhetek, ahogy én szeretnék, megközelíthetőbb, modernebb, hitelesebb és valódibb lehetek.

- tette hozzá Kennedy.

A stylist azt is részletezte, hogyan változott Meghan megjelenése az első és a második évad között.

A választásai tudatosnak tűnnek, és inkább a kényelem, a sebezhetőség, a közvetlenség és a könnyedség felé mutatnak, miközben nem veszíti el azt a kifinomultságot, amely megőrzi inspiráló jellegét. Ez egy gondosan kiegyensúlyozott kombináció, és úgy gondolom, tökéletesen működik.

Kennedy szerint az első évadban Meghan összeszedett, szinte hercegnés megjelenéseket választott a letisztult szabásvonalakkal és visszafogott színekkel. A második évadban viszont a stílusa lágyabb, lazább, erőfeszítés nélküli és életszerűbb.

Ez azt jelzi, hogy már nem akarja eljátszani a királyi szerepet, hanem inkább modern nőként, feleségként és anyaként akar kapcsolódni az emberekhez.

A Szeretettel: Meghan második évadában ismét Sussex hercegnéje látja vendégül barátait és hírességeket egy gyönyörű kaliforniai birtokon, ahol tippeket oszt a főzésről, kertészkedésről és vendéglátásról. A nyolcrészes második évad augusztus 26-án jelenik meg a Netflix platformján - írta a Mirror.