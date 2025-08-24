Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hűha: Diana hercegnő tragédiája lehet Harry és Meghan következő dobása!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 17:10
A királyi család ismét aggódhat?
Harry herceg és felesége, Meghan Markle állítólag azon dolgoznak, hogy a közeljövőben egy dokumentumfilmet készítsenek, amely Diana hercegnő életére és tragikus halálára fókuszálna. A projekt a Netflixszel nemrégiben megújított szerződésük egyik központi eleme lehet.

Harry herceg és Meghan Markle új dokumentumfilmet terveznek készíteni / Fotó: mpi43 /  Northfoto

Harry herceg édesanyja tragédiáját vinné képernyőre

A házaspár 2020-ban kötött első együttműködési megállapodása hamarosan lejár, így a streamingóriással most egy új, úgynevezett „first-look” szerződést írtak alá, amely lehetőséget biztosít számukra, hogy további tartalmakat hozzanak létre. A brit sajtó szerint az egyik ötlet egy olyan műsor, amely Diana hercegnő 1997-es halálát dolgozná fel. A tervek szerint a dokumentumfilm 2027-ben, a tragikus autóbaleset 30. évfordulójára jelenhetne meg. 

 A herceg a 2023-ban megjelent Spare című önéletrajzi könyvében is részletesen kitért arra, milyen mély nyomot hagyott benne, amikor mindössze 12 évesen szembesülnie kellett édesanyja halálával. A könyvben felidézte, hogyan értesült a szörnyű hírről Balmoralban, és milyen megrázó élmény volt számára, amikor testvérével, Vilmossal édesanyjuk koporsója mögött kellett vonulniuk a temetésen.

A dokumentumfilm tehát nemcsak Diana emlékének állítana tiszteletet, hanem Harry személyes gyászát és feldolgozási folyamatát is bemutatná - írja az Express.

 

