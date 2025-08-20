Kiderült: Diana már a halála előtt figyelmeztette Vilmost és Harry-t

Kitálalt Diana hercegné egykori magántitkára. Patrick Jephson ugyanis közölte, a hercegné folyamatosan figyelmeztette fiait annak kapcsán, hogy ne vegyék magától értetődőnek azt, hogy királyi családba születtek. Jephson elmondása szerint Diana kiemelte Vilmos és Harry herceg számára azt már kiskoruktól kezdve, hogy nekik is ki kell érdemelniük a kiváltságaikat, és áldozatokat kell majd hozniuk. Mindezt úgy, hogy közben jó példát mutatnak mások számára.

Diana hercegné jó példával járt elől fiainak

Ha a hercegek és tanácsadóik alaposan tanulmányozzák Diana életét, amit remélem, gyakran meg is tesznek, akkor tudni fogják, hogy a néhai hercegné sok jó példát hagyott rájuk, amelyeket követhetnek, és néhány fontos figyelmeztetést is, amelyeket komolyan kell venniük. A közszeretetet és a királyi lét gazdag jutalmait önfeláldozással és szolgálattal kell kiérdemelni. Biztos vagyok benne, hogy hálásak azért, hogy minden egyes nap képes még mindig irányítani, vigasztalni és inspirálni őket azon a nehéz úton, amelyre születtek

– közölte Diana egykori magántitkára.

Kijelentése ráadásul nem sokkal azok után érkezett, hogy nemrég Andrew Morton királyi író arról számolt be: Diana, ha még élne, nem viselné el a jelenleg zajló viszályt a fiai között – írja a Mirror.

Diana mindig azt mondta, hogy okkal van két fia. A fiatalabb ott lesz, hogy támogassa az idősebbet abban a magányos feladatban, ami a leendő király szerepével jár. Kétség sem fér hozzá, hogy Diana béketeremtőként próbált volna fellépni közöttük. Ha életben lenne, egészen másként oldották volna meg a dolgokat. Mindannyian emlékszünk azokra az időkre, amikor Harry és Vilmos viccelődött egymással, és minden arra utalt, hogy a kapcsolatuk és a jövő biztos lábakon áll. Pont úgy, ahogy Diana mindig is mondta: Harry Vilmos szárnysegédje lesz

