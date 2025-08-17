Kitálalt a testbeszéd-szakértő: döbbenetes, amit Meghan Markle-ről és Harry hercegről mondott

Meghan Markle első hivatalos külföldi királyi szereplésekor, 2018 júliusában Dublinban sokkal magabiztosabbnak bizonyult, mint amilyennek akkor sokan gondolták. A friss házas pár két napot töltött Írországban, ahol többek között Leo Varadkar akkori miniszterelnökkel is találkoztak. Judi James testbeszéd-szakértő szerint az esemény rávilágított a házaspár közötti erőviszonyokra, miszerint Harry idegesnek tűnt, míg Meghan szinte uralta a helyzetet.

Egy testbeszéd szakértő fedte fel Harry herceg és Meghan Markle kapcsolatának dinamikáját / Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

Meghan Markle élvezte a figyelmet, míg Harry herceg idegesnek tűnt

A Briliáns elmék sorozatból ismert színésznő hozzászokott a figyelemhez, magabiztosan mozgott a nyilvánosság előtt. Harry ezzel szemben gyakran tűnt idegesnek, kabátgombjaival babrált, gyűrűjét igazgatta, ami szorongásáról árulkodott. Meghan először utánozta férje gesztusait, majd finoman elkezdte vezetni őt – karon fogta, útba irányította, sőt, a kezéből kivette a papírokat, hogy átadja egy segítőnek.

A Daily Mail arról ír, hogy a szakértők szerint Meghan több alkalommal is „védelmező” szerepben jelent meg, szinte anyáskodva támogatta férjét, aki mellette sokszor elveszettnek hatott. Ahelyett, hogy az újdonsült hercegné a férje rutinjára támaszkodott volna, inkább ő bizonyult a magabiztos félnek, aki nyugodtan és céltudatosan kezelte a helyzeteket.

Ez a dinamika az évek során sem változott sokat. Meghan gyakran a figyelem középpontjába került, míg Harry inkább háttérben maradt, időnként kissé feszélyezetten. A megfigyelők szerint ennek oka, hogy Harry leginkább jótékonysági munkájában érzi otthon magát, míg Meghan magabiztosan mozog a rivaldafényben.

A dublini látogatás így nemcsak egy hivatalos esemény volt, hanem egy pillanatkép is arról, hogyan alakult a pár kapcsolati egyensúlya, ahol Meghan határozott és irányító, Harry pedig sokszor bizonytalan és visszafogott.

A felvétel, ami elemzés alatt állt a szakértő alapján, az alábbiakban megtekinthető!