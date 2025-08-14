UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harry herceg a szívszorító évforduló előtt kétségbeesetten igyekszik közelebb kerülni testvéréhez

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 08:47
Diana hercegnőVilmos herceg
Harry herceg együtt szeretné tiszteletét tenni édesanyjuk emléke előtt.

Harry herceg és Vilmos herceg már nem állnak közel egymáshoz, és állítólag évek óta nem beszéltek, de a sussexi herceg szeretne ezen változtatni.

Harry herceg azt szeretné, ha Vilmos herceggel együtt adhatnák tiszteletüket édesanyjuk emléke előtt
Harry herceg azt szeretné, ha Vilmos herceggel együtt adhatnák tiszteletüket édesanyjuk emléke előtt Fotó: AFP

Harry herceg békülni szeretne testvérével

Harry azt szeretné, hogy együtt tiszteleghessenek édesanyjuk emléke előtt halálának 30. évfordulóján. 

Diana hercegné 1997. augusztus 31-én vesztette életét egy párizsi autóbalesetben. Két év múlva lesz halálának az évfordulója, és Harry a szívhez szóló alkalom idején az Egyesült Királyságban tartózkodik majd.

 A sussexi herceg 2027-ben utazik az Egyesült Királyságba a következő Invictus Játékokra. Egy forrás szerint Harry reméli, hogy a királyi család tagjai is csatlakoznak hozzá az eseményen, hogy együtt tiszteleghessenek Diana hercegné előtt - írja a Daily Express.

Harry kétségbeesetten szeretné, ha a testvére részt venne, vagy legalább jóváhagyná, és azt akarja, hogy hazatérhessen anélkül, hogy feszültségtől vagy drámától kellene tartania, mert erősen érzi, hogy ez lenne az anyjuk akarata. De Vilmos habozik

- állítja egy forrás.

A testvérek közti viszály ellenére nemrég felröppentek hírek arról, hogy Harry ismét találkozhat apjával, Károly királlyal.  A forrás szerint azonban Károly király azt szeretné, hogy a találkozó csak a két fél között történjen, így Harry felesége, Meghan Markle kimaradna.

Ha Harry bármilyen hivatalosnak minősülő tevékenységet vállal az Egyesült Királyságban, az valószínűleg egyedül lesz, beleértve a Diana előtt tisztelgő eseményt is

- tette hozzá a forrás.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu