Harry herceg a szívszorító évforduló előtt kétségbeesetten igyekszik közelebb kerülni testvéréhez

Harry herceg és Vilmos herceg már nem állnak közel egymáshoz, és állítólag évek óta nem beszéltek, de a sussexi herceg szeretne ezen változtatni.

Harry herceg azt szeretné, ha Vilmos herceggel együtt adhatnák tiszteletüket édesanyjuk emléke előtt Fotó: AFP

Harry herceg békülni szeretne testvérével

Harry azt szeretné, hogy együtt tiszteleghessenek édesanyjuk emléke előtt halálának 30. évfordulóján.

Diana hercegné 1997. augusztus 31-én vesztette életét egy párizsi autóbalesetben. Két év múlva lesz halálának az évfordulója, és Harry a szívhez szóló alkalom idején az Egyesült Királyságban tartózkodik majd.

A sussexi herceg 2027-ben utazik az Egyesült Királyságba a következő Invictus Játékokra. Egy forrás szerint Harry reméli, hogy a királyi család tagjai is csatlakoznak hozzá az eseményen, hogy együtt tiszteleghessenek Diana hercegné előtt - írja a Daily Express.

Harry kétségbeesetten szeretné, ha a testvére részt venne, vagy legalább jóváhagyná, és azt akarja, hogy hazatérhessen anélkül, hogy feszültségtől vagy drámától kellene tartania, mert erősen érzi, hogy ez lenne az anyjuk akarata. De Vilmos habozik

- állítja egy forrás.

A testvérek közti viszály ellenére nemrég felröppentek hírek arról, hogy Harry ismét találkozhat apjával, Károly királlyal. A forrás szerint azonban Károly király azt szeretné, hogy a találkozó csak a két fél között történjen, így Harry felesége, Meghan Markle kimaradna.

Ha Harry bármilyen hivatalosnak minősülő tevékenységet vállal az Egyesült Királyságban, az valószínűleg egyedül lesz, beleértve a Diana előtt tisztelgő eseményt is

- tette hozzá a forrás.