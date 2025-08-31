Kínos részlet: Harry herceg és Meghan kapcsolata tele van feszültséggel

Újabb botrányos elemzés látott napvilágot Harry herceg és Meghan Markle kapcsolatáról. Egy testbeszéd-szakértő szerint a New York-i Time100 csúcson Meghan egyértelműen uralta a színpadot, míg Harry herceg felesége árnyékában, szinte személyi kísérőként jelent meg.

Harry herceg és Meghan Markle.

Meghan a rendezvényen arról beszélt, hogy hibázni emberi dolog, és boldogan osztotta meg a közönséggel, hogy kisfiának, Archie-nak kiesett az első foga. Közben Harry minden lépésnél ott volt mellette – de a szakértő szerint inkább tűnt biztonsági embernek, mint hercegnek.

Judi James testbeszéd-szakértő szerint a pillanat, amikor Meghan kiszállt az autóból, különösen árulkodó volt. Harry sietve szaladt felesége elé, hogy kísérje, ezzel is jelezve: itt Meghan a sztár. Amikor azonban a herceg Meghan kezét akarta megfogni, a hercegné inkább a köszöntőjét ölelte át, Harryt pedig ott hagyta kezével a levegőben.

A herceg zavartan próbálta leplezni a helyzetet, végül nadrágja hátulját igazgatta, hogy ne látszódjon a visszautasítás. Meghan pedig egyszerűen hátat fordított neki, és tovább lépett a vörös szőnyegen. A szakértő szerint Harry számára, aki egész életében kiváltságos helyzetben élt, különösen nehéz lehetett ez a nyilvános lealacsonyító szituáció. Meghan viszont ragyogó magabiztossággal lépett a közönség elé, és láthatóan nem érezte szükségét annak, hogy férjét előtérbe helyezze.

A csúcson Meghan Ralph Lauren selyem-lenvászon kosztümöt, Manolo Blahnik cipőt és több mint 35 ezer font értékű ékszert viselt – köztük Diana hercegnő Cartier óráját. Megjelenésével is jelezte: ő az igazi főszereplő. A botrányos elemzés ismét felveti a kérdést: valóban Harry herceg lett-e a "tartalék" saját házasságában is? Egy biztos: a testbeszéd-szakértő szerint Meghan mellett minden pillanatban háttérbe szorul, írja Daily Mail.