Ebből vajon mi sül ki? Hamarosan hazatér az Egyesült Királyságba Harry herceg

Hamarosan visszatér az Egyesült Királyságba Harry herceg. III. Károly király kisebbik fia április óta először látogat el a hazájába, hogy részt vegyen a 2025-ös WellChild díjátadón szeptember 8-án.

Hamarosan hazatér Harry herceg / Fotó: AFP

A jótékonysági szervezet védnökeként Harry minden évben részt vesz a díjátadón, amelyen a súlyos betegségben szenvedő gyermekek eredményeit, valamint az őket gondozó embereket ünneplik.

Mindig megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a WellChild díjátadón, és találkozhatok ezekkel a hihetetlen gyerekekkel, a családokkal és a szakemberekkel, akik az erejükkel és a szellemiségükkel mindannyiunkat inspirálnak

- mondta el a közelgő ünnepségről Harry, ahol díjat is át fog adni.

Ez a nap egyben egy érzelmes évfordulóhoz is kötődik, szeptember 8-án lesz ugyanis három éve, hogy elhunyt a sussexi herceg nagymamája, II. Erzsébet királynő. Ezt figyelembe véve felmerül a kérdés, vajon ezúttal Harry találkozik-e a királyi család többi tagjával, például az édesapjával, III. Károllyal és bátyjával, Vilmos herceggel.

NEW: Prince Harry will return to London on the anniversary of his grandmother’s death to attend the @WellChild Awards.



The charity celebrates the “inspirational achievements of seriously ill children and those who care for them”. pic.twitter.com/dU3ZT8o1lc — Cameron Walker (@CameronDLWalker) August 28, 2025

A hírek szerint egyébként Harryt a felesége, Meghan Markle ezúttal sem kíséri el, otthon marad a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel Montecitóban. Amióta 2020-ban maguk mögött hagyták a királyi családot, a sussexi hercegné mindössze néhány alkalommal látogatott el az Egyesült Királyságba: legutóbb II. Erzsébet temetésekor, 2022-ben - írja a Daily Express.