Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ebből vajon mi sül ki? Hamarosan hazatér az Egyesült Királyságba Harry herceg

Harry
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 12:40
hazatérIII KárolyII Erzsébetegyesült királyság
Szomorú évfordulóval esik egybe az utazás.
Bors
A szerző cikkei

Hamarosan visszatér az Egyesült Királyságba Harry herceg. III. Károly király kisebbik fia április óta először látogat el a hazájába, hogy részt vegyen a 2025-ös WellChild díjátadón szeptember 8-án. 

Harry herceg (balra) és András herceg (jobbra)
Hamarosan hazatér Harry herceg / Fotó: AFP

A jótékonysági szervezet védnökeként Harry minden évben részt vesz a díjátadón, amelyen a súlyos betegségben szenvedő gyermekek eredményeit, valamint az őket gondozó embereket ünneplik. 

Mindig megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a WellChild díjátadón, és találkozhatok ezekkel a hihetetlen gyerekekkel, a családokkal és a szakemberekkel, akik az erejükkel és a szellemiségükkel mindannyiunkat inspirálnak

- mondta el a közelgő ünnepségről Harry, ahol díjat is át fog adni.

Ez a nap egyben egy érzelmes évfordulóhoz is kötődik, szeptember 8-án lesz ugyanis három éve, hogy elhunyt a sussexi herceg nagymamája, II. Erzsébet királynő. Ezt figyelembe véve felmerül a kérdés, vajon ezúttal Harry találkozik-e a királyi család többi tagjával, például az édesapjával, III. Károllyal és bátyjával, Vilmos herceggel.

A hírek szerint egyébként Harryt a felesége, Meghan Markle ezúttal sem kíséri el, otthon marad a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel Montecitóban. Amióta 2020-ban maguk mögött hagyták a királyi családot, a sussexi hercegné mindössze néhány alkalommal látogatott el az Egyesült Királyságba: legutóbb II. Erzsébet temetésekor, 2022-ben - írja a Daily Express.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu