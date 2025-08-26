Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
"Ó, istenem, ne most" - Kínos pillanatról emlékezett meg Károly király egykori inasa

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 15:15
Egy királyi találkozás mindig komoly ceremónia, kivéve, ha annak Károly király a közvetítője. Az uralkodó egykori inasa elárulta, hogy Károly meglehetősen kínos pillanatot választott arra, hogy bemutassa új inasát az édesanyjának.

Amikor királyi családtagokkal találkozik valaki, az az alkalom rendszerint formalitásokat, meghajlást és rövid udvarias szóváltást kíván. Azonban amikor Grant Harrold, az egykori királyi inas először találkozott a néhai II. Erzsébet királynővel, egészen más élményben volt része.

Károly király meglehetősen kínos pillanatot választott új inasa bemutatására.
Károly király meglehetősen kínos pillanatot választott új inasa bemutatására Fotó: PA /  Northfoto

Harrold, aki 2004 és 2011 között szolgált inasként III. Károly király mellett Highgrove-ban, egy rendkívül kínos pillanatban lett bemutatva a néhai uralkodónak, méghozzá Károly által, egy banketten a Kew-palotában.

A királyi családnál töltött hét éve alatt Harrold megtapasztalta, mennyire együttérző Károly az alkalmazottaival, és felidézte, hogyan igyekezett a király gyakran beszélgetést kezdeményezni a személyzettel. Károly jóindulatú természete nemcsak a palota falai mögötti csendesebb pillanatokra korlátozódott, hanem nyilvános helyzetekben is megmutatkozott, például amikor a király egy vacsorán, szolgálat közben mutatta be inasát a királynőnek.

Soha nem felejtem el, mennyire a munkára összpontosítottam, és mennyire izgatott és túlterhelt voltam, hogy Őfelségét szolgálhatom. Csak azon járt az eszem: "Ne hibázz, Grant. Ne rossz tányért tegyél le, ne ejtsd el a szószt, ne töltsd túl a poharat," ilyenek. Emlékszem, amikor a királynőnek vittem a zöldségeket a vacsorájához, hirtelen Károly átnézett a királynő válla felett, rám pillantott, és azt mondta: "Ó, mama, ő itt Grant, a legújabb inasom." Én pedig csak arra gondoltam: "Ó, istenem, ne most, ne a zöldségek felett!"

- emlékezett vissza Harrold.

Highgrove-ban töltött ideje alatt az inas szoros kapcsolatot épített ki Károly királlyal, és lenyűgözte, mennyire kedvesen és figyelmesen bánt a személyzetével, mindig törekedve arra, hogy bevonja őket.

Ami meglepett, az az, hogy mennyire őszinte és kedves ember. Például sokkolt, amikor egy vacsora közepén egyszer csak azt hallottam: "És ön hogy van ma?", én nem is válaszoltam, mert azt hittem, a vendégekhez beszél. Aztán kimondta a nevem, újra feltette a kérdést, majd elkezdett érdeklődni: "Hogy van édesanyád? És apád? És a testvéred? Hogy megy otthon?" Ha valami történt nálam, mindig tudta és emlékezett rá.

Harrold kiemelte, hogy ezt a barátságos viselkedést még rangosabb vendégek előtt sem rejtegette Károly. Képes volt odafordulni inasához, hogy feltegyen kérdéseket, ami minden alkalommal váratlanul érte - írta a Mirror.

 

