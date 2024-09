Harry herceg otthagyja Meghant és visszatér

Miközben a királyi család rajongói izgatottan várják Harry herceg visszatérését a közelgő, szeptember 30-i WellChild Awards miatt, már több részlet is napvilágot látott a közelgő visszatéréssel kapcsolatban.

A herceget nem kíséri el a felesége Fotó: JLPPA / Bestimage

A Mirror szerint Harryvel nem tart majd útján a felesége, Meghan Markle, viszont az elképzelhető, hogy a herceg találkozik majd az apjával. Bár a felesége nem lesz ott, hogy támogassa, egyelőre Harryn nem látszik aggodalom a visszatérésével kapcsolatban, és nem is gondolta meg magát. Korábban azzal érvelt, hogy azért nem látogat vissza a családjával, mert nem tartja biztonságosnak.

Most azonban kivételt tesz, mivel a WellChild Awards esemény nagyon közel áll a szívéhez, és ő a jótékonysági szervezet védnöke is. Súlyosan beteg gyermekek családjainak nyújtanak támogatást, és továbbra is azon kevés ügyek egyike ez, amelyeket Sussex hercege még most is támogat, annak ellenére, hogy 2020-ban visszalépett a hercegi feladataitól. Harry herceg úgy nyilatkozott az eseményről, hogy megtiszteltetés lesz részt venni rajta.

Ezek a hihetetlen fiatalok, az elhivatott gondozókkal, ápolónőkkel és szakemberekkel, akik fáradhatatlanul támogatják őket, mindannyiunkat inspirálnak. Igazi megtiszteltetés, hogy ilyen rendkívüli személyeket ismerhetek meg

– fogalmazott.

Harry idén átadja az Inspiráló Gyermek (4-6 éves korig) díjat, ami különösen megrendítő pillanat, mivel saját fia, Archie herceg is már ötéves. Habár Harry herceg részvételét a WellChild Awards-on megerősítették, az még várat magára, hogy találkozni tud-e majd apjával, III. Károly királlyal és testvérével, Vilmos herceggel, miközben az Egyesült Királyságban tartózkodik.