A királyi komornyik nem fogta vissza magát: "Harry egy elkényeztetett ficsúr"

Harry herceg és Meghan Markle számos vihart átélt (jópárat ők maguk kavartak), mióta lemondtak a királyi családban betöltött szerepükről. A pár népszerűsége az utóbbi években jelentősen visszaesett, és továbbra is elidegenedve élnek a királyi családtól – annak ellenére, hogy Harry a közelmúltban megpróbált békülni.

Fotó: JLPPA / Bestimage

A pár számára talán az egyik legmélyebb pillanat januárban következett be, amikor a Vanity Fair leleplezte a sussexiekről szóló, „American Hustle” című, csípős cikkét. Aggasztó állításokat tartalmazott arról, hogy állítólag milyen a sussexieknek dolgozni, panaszokat a montecitoi szomszédaiktól, és azt a meglepő állítást, miszerint Meghan csapatának egyik tagja felvette a kapcsolatot egy kiadóval, hogy „felmérje az érdeklődést” egy válás utáni könyv iránt. A pár tagadta az állításokat.

Miután a cikk sokkhullámokat váltott ki, Paul Burrell, a királyi család korábbi komornyikja megosztotta gondolatait az állításokkal – és magával Harryvel – kapcsolatban. A Prime Casino nevében nyilatkozva Paul – aki 1987-től 1997-ben bekövetkezett haláláig Diana hercegnő komornyikjaként dolgozott – azt mondta: „A Vanity Fair egy tekintélyes magazin, így egy ilyen lesújtó cikk közlése Harryről és Meghanról meglehetősen precedensértékű.”

Így folytatta: „Tapasztalatból tudom, milyen nehéz ember Harry. Tudom, milyen duzzogó tud lenni, és mennyire elkényeztetett, mert ezt magam is megtapasztaltam. Mindig egy buborékban élt. Egy elkényeztetett ficsúr.”

Paul sajnálkozva nyilatkozott Harry új „híresség” személyiségéről. „Harrynek és Meghannak nagyon kiváltságos életmódja van. Harrynek mindig is az volt, és Meghan régóta erre vágyott” – mondta. „Mindig arra gondolok, hogy Harry édesanyja réges-régen megtanította neki, hogy a kiváltságos életmód ára a közszolgálat. Úgy tűnik, Harry elfelejtette ezt a leckét, most, hogy egy hírességekhez illő hollywoodi életmódot él, ami teljesen különbözik a királyi életmódjától.”