Meghan beintett a királyi családnak? Újabb jel, hogy nincs békülés...

Meghan
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 11:30
Harry hercegszörf
A brit királyi család adok-kapokja még nem ért véget. Meghan beszédes videót osztott meg Harry hercegről.
Prac Lee
A szerző cikkei

Évek óta tart a testvérháború a brit királyi családban. Egyre több jel mutat arra, hogy Vilmos és Harry herceg között végleg megromlott a viszony, és Meghan legutóbbi húzása sem segített ezen.

meghan Harry herceg és Vilmos herceg unokatestvérét 20 éves korában holtan találták otthonában
Harry herceg és Vilmos herceg évek óta rosszban van, Meghan vert közéjük éket (Fotó: PA / Northfoto)

Meghan beszédes videót tett közzé Harryről

Meghan év elején újjáélesztette az Instagram-fiókját, ahol időről időre egy kis bepillantást enged Amerikában élő családja mindennapjaiba. A hétvégén is így tett, mikor megosztott egy videómontázst arról, amin Harry herceg a habokat szeli szörfdeszkával a kaliforniai napsütésben.

Amellett, hogy a rajongók elismeréssel adóztak a nem mindennapi tudománya előtt, a kommentszekcióban többen megjegyezték, hogy a videó azt bizonyíthatja, hogy Harry remekül érzi magát az Egyesült Államokban, s eszében sincs visszahelyezni a székhelyét az Egyesült Királyságba.

Bár Harry Angliában nőtt fel, úgy fest, gyorsan alkalmazkodott a kaliforniai miliőhöz és életérzéshez. Néhány éve éppen Meghan lepte meg szülinapjára őt szörfleckékkel. Idén nyáron pedig már kisfiukat, Archie-t is deszkára ültették.

Lesz békülés vagy sem?

A világsajtót évek óta foglalkoztatja, mikor békül ki Harry és családja – már ha erre sor kerül valaha is. A királyi család egy szakértője, Duncan Larcombe a Mirrornak a napokban elmondta, most egy ígéretes esély előtt állnak. Ahogy a Ripost is megírta: Harry, a WellChild jótékonysági szervezet támogatója, várhatóan Meghan nélkül utazik Londonba a 20. éves díjátadóra, amin jelen lehet III. Károly király is. A vele való esetleges találkozóról szóló pletykák nyáron kezdtek terjedni, és Duncan szerint ez lehet Harry egyetlen esélye, hogy ő és Meghan visszatérhessenek a családba.

Harry nagyon szeretné látni az apját. Hogy ez megtörténik-e, az majd kiderül. De az, hogy Angliába jön, legalább lehetőséget ad a találkozásra és a hidak újjáépítésének elkezdésére. Ez teljesen privát módon, zárt ajtók mögött kell történjen, mert túl sok minden zajlott nyilvánosan, és ennek be kell fejeződnie” – vélekedett a szakértő.

 

