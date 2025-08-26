Meghan beintett a királyi családnak? Újabb jel, hogy nincs békülés...

Évek óta tart a testvérháború a brit királyi családban. Egyre több jel mutat arra, hogy Vilmos és Harry herceg között végleg megromlott a viszony, és Meghan legutóbbi húzása sem segített ezen.

Harry herceg és Vilmos herceg évek óta rosszban van, Meghan vert közéjük éket (Fotó: PA / Northfoto)

Meghan beszédes videót tett közzé Harryről

Meghan év elején újjáélesztette az Instagram-fiókját, ahol időről időre egy kis bepillantást enged Amerikában élő családja mindennapjaiba. A hétvégén is így tett, mikor megosztott egy videómontázst arról, amin Harry herceg a habokat szeli szörfdeszkával a kaliforniai napsütésben.

Amellett, hogy a rajongók elismeréssel adóztak a nem mindennapi tudománya előtt, a kommentszekcióban többen megjegyezték, hogy a videó azt bizonyíthatja, hogy Harry remekül érzi magát az Egyesült Államokban, s eszében sincs visszahelyezni a székhelyét az Egyesült Királyságba.

Bár Harry Angliában nőtt fel, úgy fest, gyorsan alkalmazkodott a kaliforniai miliőhöz és életérzéshez. Néhány éve éppen Meghan lepte meg szülinapjára őt szörfleckékkel. Idén nyáron pedig már kisfiukat, Archie-t is deszkára ültették.

Lesz békülés vagy sem?

A világsajtót évek óta foglalkoztatja, mikor békül ki Harry és családja – már ha erre sor kerül valaha is. A királyi család egy szakértője, Duncan Larcombe a Mirrornak a napokban elmondta, most egy ígéretes esély előtt állnak. Ahogy a Ripost is megírta: Harry, a WellChild jótékonysági szervezet támogatója, várhatóan Meghan nélkül utazik Londonba a 20. éves díjátadóra, amin jelen lehet III. Károly király is. A vele való esetleges találkozóról szóló pletykák nyáron kezdtek terjedni, és Duncan szerint ez lehet Harry egyetlen esélye, hogy ő és Meghan visszatérhessenek a családba.

„Harry nagyon szeretné látni az apját. Hogy ez megtörténik-e, az majd kiderül. De az, hogy Angliába jön, legalább lehetőséget ad a találkozásra és a hidak újjáépítésének elkezdésére. Ez teljesen privát módon, zárt ajtók mögött kell történjen, mert túl sok minden zajlott nyilvánosan, és ennek be kell fejeződnie” – vélekedett a szakértő.